Com Gil e Ivete, Luiz Caldas celebra 60 anos com show na Concha Acústica

Com Gil e Ivete, Luiz Caldas celebra 60 anos com show eletrizante na Concha Acústica; veja fotos Eram 19h19 quando os primeiros acordes da guitarra de Luiz Caldas ecoaram, nesta quinta-feira (19), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O considerado pai do axé music escolheu a canção Magia para começar a sua festa de 60 anos de vida.

Na sequência, o artista cantou sucessos eletrizantes, que deu clima de carnaval para a celebração. “Não tenho palavras para agradecer. Não só por estarem aqui, mas por me acompanharem durante tantos anos”, disse o cantor baiano, que teve parabéns cantado em coro pelo público.

Veja fotos:



A festa de 60 anos de Luiz Caldas teve convidados ilustres. Um deles foi Gilberto Gil, que estava acompanhado da mulher Flora Gil. Sentado no lado do palco, Gil surpreendeu e cantou a música Toda Menina Baiana com o aniversariante. “Muitos anos de vida, meu querido”, declarou o convidado.

Logo na sequência, Luiz recebeu outra estrela no palco: a cantora Ivete Sangalo. O encontro de realeza do Carnaval foi marcado pela canção Ajayô. “Vim dar um abraço neste cara é para agradecer em nome de todos os artistas da Bahia. Agradecer pelo seu talento e sua potência. Obrigada, Luiz”, declarou Veveta.

Após as participações, Gil e Ivete sentaram juntos no canto do palco para assistir o show de Luiz Caldas, que ainda recebeu nomes como Armandinho, Carlinhos Brown e Durval Lelys.



