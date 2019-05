Com gol de Guerrero, Inter bate o Flamengo no Beira-Rio

No reencontro de Paolo Guerrero com o Flamengo, o centroavante peruano levou a melhor ao marcar uma vez diante de seu ex-time e ajudar o Internacional a vencer a equipe carioca por 2x1 nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Guerrero anotou o gol que abriu o placar para o Inter no primeiro tempo, etapa em que o time colorado dominou o rival rubro-negro. O uruguaio Arrascaeta empatou na segunda etapa, mas outro gringo, o argentino Sarrafiore, saiu do banco para dar o primeiro triunfo à equipe gaúcha no torneio. Com uma derrota e uma vitória na competição, as duas equipes ficam com três pontos na classificação.

Se não foi goleador em sua passagem sem tanto brilho pelo Flamengo, do qual saiu sem deixar saudades, Guerrero ostenta um ótimo início em seu novo time. O peruano melhorou ainda mais sua média de gols ao balançar as redes pela quarta vez em seis jogos desde que estreou.

No geral, o Inter foi melhor e escancarou a dificuldade que o Flamengo tem de jogar fora de casa e a irregularidade dos cariocas. O time de Abel Braga é capaz de feitos relevantes, como derrubar a invencibilidade do Cruzeiro no ano, mas é muito inconstante, repete falhas e, assim, não consegue espantar a desconfiança da torcida e deslanchar na temporada.

O jogo

O primeiro tempo de contrastes teve o Inter superior diante de um inseguro e inoperante Flamengo. O time gaúcho foi intenso, com movimentação e troca de passes rápidos no ataque, e teve sucesso na tentativa de abrir a defesa adversária ao inaugurar o placar cedo.

Guerrero fez valer a lei do ex e aproveitou lindo cruzamento de D'Alessandro da esquerda para estufar as redes de cabeça aos quatro minutos. Após o gol, o Inter ainda teve chances de ampliar com Nico López e D'Alessandro, em arremates de fora da área. O Flamengo, pouco inspirado, não incomodou muito o rival. Até chegou a balançar as redes com Rhodolfo, mas o lance foi anulado com o auxílio do VAR pois a bola bateu no braço do zagueiro antes de ele finalizar.

No segundo tempo, o time rubro-negro, como tem sido frequente nos jogos desta temporada, retornou melhor do intervalo depois de algumas mudanças táticas ordenadas por Abel Braga e chegou ao gol de empate aos 14 minutos, com Arrascaeta, meio sem querer. O uruguaio levantou na área para Everton Ribeiro, que não alcançou A bola pegou efeito e entrou direto no gol, enganando o goleiro Marcelo Lomba.

O que poderia ser o gol do ressurgimento do Flamengo na partida acabou sendo ligando o alerta do Inter, que retomou o domínio do jogo depois das entradas de Guilherme Parede e, principalmente, Sarrafiore, que recolocou o time colorado em vantagem aos 33 minutos. No lance, o argentino recebeu de Edenílson, avançou e chutou no canto esquerdo de César para garantir o primeiro triunfo da equipe no torneio. No final, Abel apostou nos jovens crias da base, mas teve êxito.

Corinthians

O Corinthians jogou bola somente nos dez minutos iniciais do segundo tempo. Mas foi o suficiente para vencer a Chapecoense por 1x0 nesta quarta-feira (1º), na arena em Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma derrota na estreia para o Bahia, fora de casa, o time alvinegro conseguiu somar os primeiros pontos na competição.

O problema é que a equipe fez uma fraca apresentação. A etapa inicial foi de dar sono aos pouco mais 30 mil torcedores pagantes. O técnico Fábio Carille, então, colocou Vagner Love na vaga de Ramiro. O time voltou ligado e garantiu a vitória com gol do jovem lateral Carlos Augusto, o primeiro dele com a camisa alvinegra.

O Corinthians volta a campo no sábado, contra o Vasco, na Arena Amazônia, pela terceira rodada do Brasileirão. A Chapecoense, no domingo, receberá o Athletico-PR.

Nesta quarta, Carille repetiu a escalação da estreia, mas as dificuldades foram semelhantes. O time se mostrou mais uma vez pouco criativo e enfrentou dificuldades para furar a retranca do adversário. A Chapecoense marcava atrás do meio de campo.

Clayson errou os primeiros três passes que tentou dar. A saída foi arriscar pela direita. Aos 17, Fagner cruzou e Boselli, em impedimento, desviou para defesa de Tiepo. Ramiro também aparecia para triangular no setor e arriscou um chute por cima da meta adversária.

A Chapecoense se segurava no campo defensivo e, aos poucos, passou a se arriscar um pouco. Regis, em dois chutes, levou perigo ao gol de Cássio. Mas foi só também. As equipes desceram para o intervalo com uma apresentação sonolenta.

Insatisfeito com a equipe, Carille arriscou com Love. A marcação também foi adiantada. O Corinthians pareceu enfim ter acordado para a partida e passou a pressionar o adversário. O gol não demorou a sair.

Aos 9, Clayson arriscou de fora da área, a bola desviou e Tiepo defendeu com os pés. Carlos Augusto aproveitou a sobra e mandou de cabeça para as redes. A comemoração foi comedida, pois era preciso aguardar a confirmação do VAR. Mas o lateral estava em posição legal e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra após 16 jogos.

À frente do placar, o Corinthians diminuiu o ritmo e passou a dar campo para a Chapecoense jogar. O time adversário, no entanto, demonstrava imensa dificuldade técnica para assustar Cássio. Carille aproveitou para promover a estreia no profissional do atacante Janderson, que substituiu Pedrinho, mas nada mudou, o 1x0 parecia estar de bom tamanho.

Em jogo sem qualquer transmissão televisiva, o Palmeiras começou bem, mas acabou cedendo o empate ao CSA, por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico Luiz Felipe Scolari mandou a campo uma formação com apenas um titular (Deyverson).

Os titulares Weverton, Luan, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Dudu sequer viajaram para Maceió. Se o Palmeiras não tinha seus titulares, o CSA tinha um reforço de peso nas arquibancadas. A atacante Marta, torcedora mais famosa do time, era uma das mais empolgadas no estádio.

"Estou muito emocionada com tudo isso. Feliz por viver este momento", disse ela à imprensa, momentos antes do início da partida. "O ano passado foi emocionante", completou a jogadora, se referindo à subida do time para a Série A. "Mas acredito que este será ainda mais", completou.

Em campo, os jogadores do CSA assistiram ao Raphael Veiga abrir o placar para o Palmeiras, após cruzamento de Hyoran, aos nove minutos do primeiro tempo. Com maior domínio de bola, a equipe paulista não teve dificuldades para garantir o placar na primeira etapa.

Em seu único lance de perigo, o CSA quase marcou com o meia Matheus Savio, que acertou a trave, aos 26 minutos - dois minutos depois de entrar no time da casa, no lugar de Maidana.

Em um jogo tranquilo - o árbitro de vídeo (VAR) nem precisou ser acionado -, os times voltaram para o segundo tempo mais abertos. O Palmeiras seguia melhor, criava oportunidades no ataque, mas não "matava" o duelo. O segundo gol parecia perto. Mas foi o time da casa que acabou balançando as redes.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o meia Matheus Savio empatou o jogo, depois de escanteio cobrado por Madson. "Esse ponto é muito importante para a gente. Agora é manter esse ritmo e conquistar vitórias", disse o jogador, depois da partida.

Ao fim do duelo, os jogadores do Palmeiras saíram de campo contrariados. "A gente veio no intuito de vender, mas acabamos tomando um gol numa bobeira nossa", lamentou o volante Thiago Santos.

Seu colega Edu Dracena justificou o empate pelas condições do gramado e pelo calor de Maceió. "(O resultado) não é o que a gente queria. A gente veio aqui com o intuito de vencer. Mas a obrigação era deles de ganhar", disse. "Mas vamos em busca do campeonato", completou.