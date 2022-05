Com gol de Gustavo Gómez, Palmeiras vence clássico contra Santos

O Palmeiras é o líder provisório do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória difícil diante do Santos por 1 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro, a equipe alviverde chegou aos 15 pontos e agora "seca" o arquirrival Corinthians, que ainda joga neste domingo diante do América-MG. Foi o sexto triunfo seguido da equipe diante do rival.



Depois de um início irregular, a equipe que fez a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores já está entre os líderes do torneio. O Palmeiras não perde há 14 jogos na melhor série com Abel Ferreira.



O gol da vitória foi do zagueiro Gustavo Gómez, após cobrança de escanteio com desvio em Lucas Pires aos 34 do segundo tempo. O meia Raphael Veiga desperdiçou um pênalti pela primeira vez em sua passagem pelo clube alviverde. Até o jogo de hoje, ele havia convertido 24 penalidades.



O Santos, que chegou a liderar a competição, não vence há três rodadas - antes do clássico, o time havia perdido para o Goiás e empatado contra o Ceará. Diante do Palmeiras, o jejum é bem maior. Desde 2019, o time da Vila Belmiro não vence o rival. Já foram nove jogos.



Desfalcado pelas convocações da data Fifa, entre elas, a de Danilo, o motor do meio-campo que foi para a seleção brasileira, o Palmeiras teve de buscar alternativas. Uma delas foi atacar pela direita, com Marcos Rocha, Dudu e Veiga, recuperado da contaminação por Covid-19. O time ficou com a bola, mas faltou efetividade. Também funcionou pouco a opção de Rony como atacante centralizado. Encaixotado por zagueiros altos, o camisa 7 quase não finalizou. Tecnicamente, não foi uma grande jornada. Aos 46, Rony finalizou por cima após bela enfiada de Marcos Rocha.



O Santos foi paciente, como pediu o técnico Fabián Bustos no início do jogo, e apostou no lado direito como mina de ouro. O lateral Lucas Pires explorava os avanços de Marcos Rocha e a cobertura deficiente de Gabriel Menino. Com boa movimentação, a equipe conseguiu duas boas chances. Após bate-rebate na área, Sandry chuta por cima aos 10 minutos. Aos 21, Baptistão ganhou de Murilo e conseguiu finalizar para boa defesa de Lomba.



O time também levou perigo pelo meio. O grande motivo de dor de cabeça da defesa palmeirense foi Marcos Leonardo. Com grande mobilidade, o atacante confundia os marcadores e abria espaço para quem vinha de trás. Ou ele mesmo finalizava. No final do primeiro tempo, ele marcou, mas o árbitro de vídeo flagrou - corretamente - falta do ataque santista no início do lance. Mesmo com três volantes, o time conseguiu bloquear os meias alviverdes e conseguiu criar. As oportunidades evidenciaram como a objetividade deixou o time santista mais perto do gol.



O Santos continuou mais presente no ataque, mais vertical, mas as chances reais se tornaram mais raras. Em um lance esporádico, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar. O lateral Marcos Rocha sofreu pênalti de Fernández. Aos 27 minutos, Raphael Veiga cobrou e perdeu ao acertar a trave. O meia havia convertido 26 pênaltis seguidos até perder neste domingo. O último perdido pelo meia foi em 26 de julho de 2018, quando defendia o Athletico-PR.



O Palmeiras não se abateu emocionalmente. Mesmo sem uma atuação brilhante, a equipe abriu o placar em uma cobrança de escanteio. O capitão Gustavo Gómez cabeceou e marcou após desvio em Lucas Pires aos 34 do segundo tempo.



O Santos também se recuperou emocionalmente e teve chances para empatar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro reserva Marcelo Lomba. Com duas grandes defesas, uma delas após bela finalização de Goulart, o reserva segurou a pressão. O Palmeiras encontra soluções mesmo nos momentos mais difíceis.