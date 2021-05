Com gol de Pedro, Flamengo bate Palmeiras na estreia pela Série A

Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo iniciou a luta pelo inédito tricampeonato com o pé direito. O rubro-negro fez o dever de casa e bateu o Palmeiras por 1x0 na tarde deste domingo (30), no Maracanã. O gol da vitória foi marcado por Pedro, no segundo tempo, após grande jogada de Bruno Henrique pela esquerda.

A partida foi marcada pelas ótimas atuações dos dois goleiros, que fizeram grandes defesas e evitaram um placar mais elástico. Pelo lado do Fla, Diego Alves fez a mais impressionante em finalização de Luiz Adriano de dentro da pequena área, que ele defendeu com os pés.

Já Weverton impediu lances de Arrascaeta, de Bruno Henrique e uma cabeçada de Rodrigo Caio. Só não conseguiu parar o gol de Pedro, mas não teve culpa no lance.

O centroavante rubro-negro, aliás, foi titular após o Flamengo perder Gabigol na véspera, com indisposição gástrica. Foi o nono gol do camisa 21 na temporada.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no domingo (6), às 18h15, no Allianz Parque. Já o rubro-negro teve o duelo contra o Grêmio adiado e só joga no dia 13, contra o América-MG, às 20h30, no Maracanã.

Antes, há a estreia dos dois times pela Copa do Brasil. O Verdão pega o CRB em Alagoas, às 21h30 de quinta-feira (3), enquanto o rubro-negro encara o Coritiba, fora de casa, no dia 10, também às 21h30.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com uma ligeira superioridade do Palmeiras, apesar do time carioca ter tido maior posse de bola. O rubro-negro teve o primeiro bom lance aos 11 minutos, quando Arrascaeta enfiou bola para Pedro, que deu um toquezinho tentando tirar de Weverton. A bola, porém, bateu no goleiro.

O Palmeiras respondeu aos 17 minutos: Raphael Veiga fez lindo lançamento para Rony pela direita. O atacante avançou e cruzou para Luiz Adriano, na pequena área, chegar livre e chutar. Diego Alves fez grande defesa com o pé.

O Flamengo voltou a assustar pouco depois, quando Arrascaeta recebeu de Bruno Henrique e bateu à esquerda de Weverton, que defendeu sem dar o rebote. Na sequência, Viña encontrou Raphael Veiga pela esquerda, que finalizou. Mas Diego Alves se esticou todo e mandou para escanteio.

Aos 29, o Palmeiras chegou a balançar as redes com Rony, mas o atacante estava impedido e o lance foi anulado. O mesmo jogador apareceu bem de novo aos 36, quando recebeu bonito passe de Luiz Adriano, disparou e chutou forte, exigindo nova defesa de Diego Alves.

O Flamengo teve o último lance de perigo do primeiro tempo, aos 45. Gerson roubou a bola, que ficou com Everton Ribeiro. O camisa 7 tocou para Pedro, que finalizou torto, para fora.

O rubro-negro voltou melhor para o segundo tempo, e ainda no primeiro minuto já teve oportunidade com Bruno Henrique, que foi por cima do gol de Weverton. O atacante voltou a assustar aos 5 minutos, quando bateu cruzado. A bola quicou antes de chegar em Weverton, mas o goleiro fez a defesa.

O anfitrião seguiu pressionando. Aos 9, Arrascaeta recebeu na entrada da área e bateu, mas o arqueiro do Verdão caiu no lado direito e defendeu sem dar rebote. Weverton voltou a aparecer aos 24, em grande defesa em cabeçada à queima-roupa de Rodrigo Caio.

Aos 29, a superioridade do Flamengo virou gol. Bruno Henrique foi lançado na esquerda, saiu em velocidade e deixou dois para trás. Ele chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Pedro completar, de carrinho, na segunda trave: 1x0.

Atrás no placar, o Palmeiras tentou o empate com bomba de Gustavo Scarpa e cabeçada de Rony, mas não conseguiu impedir a derrota para o time carioca.