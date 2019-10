Com gol no fim de Batshuayi, Chelsea vence Ajax na Holanda

Com um gol do belga Michy Batshuayi, aos 40 minutos do segundo tempo, o Chelsea obteve uma importante vitória, nesta quarta-feira (23), ao derrotar o Ajax por 1 a 0, em Amsterdã, pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time do técnico Frank Lampard chegou aos mesmos seis pontos da equipe holandesa, que só está na liderança por possuir melhor saldo de gols. Valencia, com três pontos, e Lille, sem pontuar em suas duas primeiras partidas, ainda se enfrentam nesta quarta-feira (23), na França, no duelo que fecha esta terceira jornada da chave.

No próximo dia 5 de novembro, pela quarta rodada do Grupo H, o Chelsea voltará a encarar o Ajax, em Londres, com a chance de assumir a primeira posição.

Neste primeiro embate entre os rivais, o jogo foi muito equilibrado na Johan Cruijff Arena e a vitória poderia também ter sido dos donos da casa, que na etapa inicial chegaram a balançar as redes com Promes aos 37 minutos do primeiro tempo. Porém, o jogador estava impedido e a irregularidade só foi ser confirmada após o juiz de campo recorrer à arbitragem de vídeo (VAR) para rever o lance.

E por pouco os anfitriões não abriram o placar aos 13 minutos da etapa final com o mexicano Edson Alvarez. Sua cabeçada atingiu a trave esquerda de Kepa Arrizabalaga.

Depois disso, porém, acabou brilhando a estrela do técnico Frank Lampard, pois o único gol do jogo contou com a participação de dois jogadores que ele colocou em campo no segundo tempo. Aos 40, Pulisic, que substituiu o brasileiro Willian, iniciou boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou. No caminho da bola, Alonso fez um corta-luz para a mesma poder chegar até Batshuayi, que soltou a bomba de perna esquerda da pequena área para definir o triunfo.

Antes disso, aos 25, Batshuayi havia substituído Abraham e desperdiçado uma chance incrível três minutos depois, quando matou a bola no peito e, na pequena área, errou o alvo.

Na Alemanha

Em outro duelo que foi encerrado mais cedo nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, válido pelo Grupo G, RB Leipzig e Zenit fizeram um grande jogo na Alemanha, onde os donos da casa conquistaram uma vitória por 2 a 1, de virada. As duas equipes procuraram o ataque o tempo todo e as defesas sofreram bastante.

Os russos abriram o placar, aos 25 minutos, com Yaroslav Rakitskiy, ao acertar um lindo chute de fora da área. E a parte final do primeiro tempo foi marcado pelas quatro boas oportunidades criadas pelo time alemão, duas delas com Timo Werner. A virada, porém, veio apenas na segunda etapa. Em uma jogada de todo o setor ofensivo, Konrad Laimer empatou, aos quatro minutos.

Mas o lance mais bonito da partida estava reservado para ocorrer dez minutos depois. Marcel Sabitzer acertou um lindo voleio de trivela no ângulo direito de Mikhail Kerzhakov: 2 a 1.

O jogo continuou disputado depois da virada, mas, com os ataques mais cansados, as defesas prevaleceram. Melhor para o RB Leipzig, que chegou aos seis pontos e assumiu o topo da chave, enquanto o Zenit seguiu com quatro, mesma pontuação do Lyon, adversário do Benfica, ainda nesta terça-feira, em Lisboa. No dia 5 de novembro, o time alemão e a equipe russa voltaram a se enfrentar, pela quarta rodada pelo Grupo G, em São Petersburgo.