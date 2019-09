Com gol nos acréscimos, São Paulo bate o Botafogo no Engenhão

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o São Paulo derrotou o Botafogo por 2 a 1, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer na competição. Hernanes abriu o placar para os paulistas, João Paulo empatou ainda na etapa inicial e quando a partida caminhava para a igualdade, Pablo deu a vitória ao time tricolor



O resultado encerra uma sequência negativa do São Paulo, que não vencia há quatro rodadas: dois empates (Grêmio e CSA, ambos no estádio do Morumbi, na capital paulista) e duas derrotas (Vasco e Internacional, ambos fora de casa).



Com a vitória, o São Paulo chega aos 35 pontos e vai terminar a rodada no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. O Botafogo permanece com 27, no meio da tabela de classificação, e tenta se manter próximo dos primeiros colocados. Na 21.ª rodada, o time paulista encara o Goiás, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi. No mesmo dia, o Botafogo vai até Salvador para buscar a reabilitação contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.



São Paulo e Botafogo fizeram um primeiro equilibrado e a igualdade parcial se fez justa, com um gol para cada time. Mesmo sem muito brilho, ou jogadas envolventes, as duas equipes tiveram o mérito do oportunismo e balançaram a rede nas chances que tiveram.



A primeira delas foi do São Paulo. Aos 11 minutos, Reinaldo, destaque do time na primeira etapa, arriscou de fora da área e o goleiro paraguaio Gatito Fernández espalmou no canto direito. O Botafogo respondeu com Bochecha, que invadiu a área obrigou o arqueiro Tiago Volpi a praticar difícil defesa.



Após essas duas chances a partida caiu. Lento e previsível, o São Paulo não conseguia mais chegar ao gol de Gatito Fernández, até que em uma jogada individual de Hernanes, que não vinha bem no jogo, abriu o placar, aos 36 minutos.



A jogada começou com Reinaldo na esquerda. Toró, até então sumido, deu bom passe para Hernanes, que, na corrida, entrou na área, driblou Marcelo Benevenuto e bateu cruzado, acertando o canto esquerdo de Gatito Fernández. A bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes. Foi o segundo dele no Brasileirão, o quarto na temporada de 2019.



Três minutos depois, o São Paulo quase ampliou o placar. Após cobrança de escanteio, Pablo cabeceou e acertou o travessão de Gatito Fernández. E quando a primeira etapa caminhava para a vitória parcial paulista, o Botafogo empatou o confronto. Aos 45, João Paulo recebeu na esquerda, driblou Juanfran e acertou um chute preciso no canto esquerdo de Tiago Volpi.



No segundo tempo, a partida caiu de produção e com elas as oportunidades de gols. O São Paulo buscou mais o ataque, teve mais posse de bola em seu campo ofensivo, mas parou no goleiro rival. Em uma rara chance, Daniel Alves arriscou de fora da área, a bola tocou no gramado e dificultou a defesa de Gatito Fernández.



No final da partida, mesmo sem fazer um grande segundo tempo, o time do Morumbi foi recompensado pela dedicação e entrega, marcou o segundo gol e chegou à vitória. Aos 46 minutos, Daniel Alves cruzou da esquerda, Arboleda desviou de cabeça e Pablo completou para as redes.