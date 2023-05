Com gol nos acréscimos, Vitória vence o CRB e garante liderança da Série B

Pode festejar, torcedor rubro-negro! O Vitória voltou a vencer na Série B do Brasileiro. A comemoração da noite desta quarta-feira (24) teve boas doses de dramaticidade e só foi permitida nos acréscimos do jogo. Zagueiro artilheiro, Wagner Leonardo garantiu o placar de 1x0 contra o CRB, no Barradão, aos 50 minutos do segundo tempo.

O resultado garantiu a liderança da competição ao Vitória. Até estufar a rede e alcançar 18 pontos, o rubro-negro estava perdendo o posto para o Vila Nova, que venceu o Ituano por 1x0 e foi a 17 pontos. O CRB se manteve na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco.

Depois das derrotas para Atlético-GO e Mirassol, o técnico Léo Condé escalou cinco novidades, com meio-campo e ataque renovados. A meiuca foi formada por Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Osvaldo, que jogou mais centralizado para que Matheusinho pudesse atuar aberto pela ponta direita. Rafinha e Léo Gamalho completaram o trio ofensivo.

O próximo compromisso do Vitória é bem longe de Salvador. O rubro-negro já volta a campo no sábado (27), às 17h30, quando visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Vila Nova fará a segunda partida seguida fora de casa. No domingo (28), às 11h, encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Começo apagado

O Vitória não fez um bom primeiro tempo. O time pecou na troca de passes, a defesa deu espaços e o setor de criação deixou muito a desejar, o que gerou poucas ameaças às traves do CRB.

Rafinha aproveitou lançamento na área de Osvaldo e obrigou o goleiro Diogo Silva a espalmar para a linha de fundo. Zeca foi quem protagonizou a melhor oportunidade ao colocar a redonda no travessão.

O capitão rubro-negro também mandou a bola na área e viu Léo Gamalho escorar para Rafinha que, sozinho, cabeceou por cima da meta.

Para evitar que o CRB abrisse o placar antes do intervalo, o goleiro Lucas Arcanjo fez duas boas defesas. A primeira aparição de destaque aconteceu após Anselmo Ramon fazer o pivô como manda a cartilha para deixar João Paulo de cara para o gol. O chute forte não passou pelo goleiro rubro-negro.

Depois foi a vez de Renato ficar diante de Lucas Arcanjo. Ele bateu por baixo, mas o prata da casa mostrou repertório com os pés e evitou o gol adversário.

Zagueiro artilheiro

Insatisfeito, Léo Condé promoveu duas mudanças na defesa no intervalo do jogo. Contratado para a Série B, Felipe Vieira estreou com a camisa vermelha e preta no lugar de Marcelo. João Victor entrou na vaga de Camutanga.

Pouco tempo depois da bola rolar, o técnico também colocou Wellington Nem no lugar de Rafinha. Depois, Léo Gamalho saiu para a entrada de Santiago Tréllez. Por último, Matheusinho, machucado, foi substituído por Railan.

Mas quem seguiu trabalhando certo foi Lucas Arcanjo. O goleiro defendeu o chute forte de João Paulo e evitou que o Vitória ficasse em desvantagem no marcador. Osvaldo tentou mudar a conjuntura do jogo com a bola parada, mas cobrou falta por cima do travessão.

O Vitória chegou outra vez com o próprio Osvaldo. Ele recebeu de Railan, dominou na área e, de cabeça, de costas para a meta, tentou mandar para o fundo da rede, mas a bola ficou com o goleiro Diogo Silva. Aos 45, Santiago Tréllez cabeceou na área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A vitória seria garantida por um zagueiro artilheiro. Aos 50 minutos, Osvaldo cobrou falta e Wagner Leonardo, de cabeça, fez a festa da galera na arquibancada do Barradão: 1x0 e apito final.

Vitória 1x0 CRB (Série B – 8ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga (João Victor), Wagner Leonardo e Marcelo (Felipe Vieira); Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Osvaldo; Matheusinho (Railan), Léo Gamalho (Tréllez) e Rafinha (Wellington Nem). Técnico: Léo Condé.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Saimon (Gum), Anderson Conceição e Edimar; Falcão (Léo Silva), Anderson Leite (Juninho Valoura), Renato e João Paulo; Anselmo Ramon (Everson) e Rômulo (Copete). Técnico: Umberto Louzer.

Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Anderson Leite, Edimar, Matheus Ribeiro, Saimon, Falcão e Gum

Gol: Wagner Leonardo, aos 50 minutos do 2º tempo

Público: 13.754 pagantes

Renda: R$ 263.183,00

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado (TO), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).