Com golaço do meio de campo, República Tcheca vence a Escócia

A República Tcheca começou em grande estilo a sua campanha na Eurocopa. Nesta segunda-feira (14), pelo Grupo D, mesmo jogando no estádio Hampden Park, em Glasgow, na Escócia, derrotou a seleção da casa por 2x0, com direito a um belo gol do meio de campo marcado pelo meia Patrik Schick, o craque do time, no segundo tempo, para completar a vitória que ele mesmo havia ajudado com um gol de cabeça na primeira etapa.

Aos sete minutos do segundo tempo, Schick viu que o goleiro da Escócia, Marshall, estava adiantado e chutou do meio do campo, um pouco depois da linha que divide o gramado, com a perna esquerda. A bola fez uma curva no ar, encobriu Marshall e estufou as redes da Escócia.

Impressionante! Será este o golo do Euro 2020? ⚽

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Patrik Schick rematou da linha de meio-campo e marcou o segundo golo da República Checa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#TVI24 #Euro2020 #RepúblicaCheca #Escócia #Golo pic.twitter.com/ED1v5eI3OC — tvi24 (@tvi24pt) June 14, 2021

O meia tcheco fez o famoso "gol que Pelé não fez" nesta segunda-feira (14). A frase é usada para ilustrar um gol marcado do meio de campo, em referência ao lance que o Rei do Futebol tentou na Copa do Mundo de 1970, no México, contra a Checoslováquia. Na ocasião, o chute do camisa 10 brasileiro foi para fora.

O gol histórico de Schick foi o de maior distância já registrado na Eurocopa (desde 1980). De cinco finalizações do meia contra a Escócia, quatro foram no alvo. O jogador esteve envolvido diretamente em 10 gols nos últimos nove jogos que disputou como titular da seleção tcheca.

Com a vitória por 2 a 0, a República Tcheca termina a rodada inaugural na liderança do Grupo B. Tem os mesmos três pontos da Inglaterra, mas leva vantagem no saldo de gols (2 a 1), já que os ingleses derrotaram a Croácia por 1 a 0, no último domingo (13), no estádio de Wembley, em Londres, no primeiro jogo da chave.

A segunda rodada será disputada nesta sexta-feira (18). Novamente no estádio Hampden Park, em Glasgow, a República Tcheca enfrentará a Croácia, a partir das 13h. Um pouco mais tarde, às 16h, será a vez de Inglaterra e Escócia fazerem um duelo britânico no estádio de Wembley.

Homenagens

Estável e se recuperando do mal súbito que sofreu no último sábado (12), o meia dinamarquês Christian Eriksen recebeu mensagens de apoio dos torcedores da Escócia nesta segunda-feira (14). Inúmeras pessoas, dos mais de 12 mil fãs que foram ao estádio em Glasgow, levaram cartazes para mostrar solidariedade com o jogador da Internazionale.