Com golaços de Salah, Liverpool vence Watford antes ir ao Mundial

No último jogo antes de o elenco principal embarcar para Doha, no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes, o Liverpool não fez um grande jogo, mas derrotou o lanterna Watford por 2 a 0, neste sábado (14), em casa, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixa o Liverpool, o único invicto no torneio, com 49 pontos, 11 a mais que o vice-líder Leicester, que, no entanto, ainda entra em campo neste sábado (14). O Watford está afundado na última colocação, com apenas nove pontos ganhos.

Não foi a primeira vez que o Liverpool não jogou bem na temporada. Em todas elas, no entanto, a equipe de Jürgen Klopp foi eficiente e venceu. Neste sábado (14), recorreu principalmente a Alisson e Salah para sair de campo com os três pontos.

O goleiro brasileiro foi seguro e fez defesas importantes em momentos da partida em que o Liverpool não estava bem. O jogo só não saiu do controle porque, além do talento de Alisson, a deficiência técnica na finalização dos homens de frente do Watford ajudou.

Na frente, Salah brilhou com dois golaços, um em cada tempo. Na primeira etapa, aos 37 minutos, o atacante egípcio foi acionado por Mane na esquerda em contra-ataque rápido, especialidade do time de Klopp, cortou o marcador e bateu bonito de direita no canto esquerdo goleiro.

Salah fechou a conta em grande estilo no final da partida. No lance, o chute torto de Origi se transformou em uma assistência para o atacante egípcio, que, bem posicionado, finalizou de letra e marcou o segundo. O gol foi revisado pelo VAR, que rapidamente atestou a posição legal de Salah e validou o tento.

Se comemorou outra vitória, Klopp, por outro lado, ganhou mais uma preocupação. O treinador alemão, que já não tem Fabinho, Matip e Lovren, todos machucados, pode também ficar sem Wijnaldum. O meia holandês foi substituído por Robertson com dores na coxa esquerda e é possível que fique fora dos próximos jogos.

Na quarta-feira (18), às 14h30 (de Brasília) o Liverpool faz sua estreia no Mundial de Clubes contra o vencedor de Al-Sadd e Monterrey, que duelam neste sábado (14). O campeão europeu vai com o elenco principal ao Catar e deixou uma equipe recheada de jovens para jogar as quartas de final da Copa da Liga Inglesa diante do Aston Villa. O duelo está marcado para a terça-feira (17).