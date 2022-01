Com goleiro em dia de Gordon Banks, Atlético empata na estreia do Nordestão

O Atlético de Alagoinhas estreou com um empate na Copa do Nordeste. No seu primeiro jogo na história do torneio, o time baiano ficou no 1x1 com o Altos, em em jogo marcado por polêmica de arbitragem no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, na tarde deste domingo (23).

Os dois gols saíram no segundo tempo. O atacante Betinho marcou para os donos da casa e Dionísio, de pênalti, igualou para o Carcará. O Atlético vai tentar a primeira vitória na competição diante do CRB, no próximo domingo (30), pela segunda rodada, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Antes, recebe o Barcelona de Ilhéus, quinta-feira (27), pelo Baiano.

Na sua primeira partida pelo Nordestão, o Atlético começou o confronto com o Altos partindo para o ataque e, aos oito minutos, balançou as redes com Gabriel Esteves, que recebeu passe de Thiaguinho e driblou o goleiro antes de completar para o gol. Mas a arbitragem marcou impedimento do atacante em lance muito duvidoso e deixou o Carcará na bronca.

A partida seguiu disputada. Quando o Altos conseguiu chegar no ataque, o goleiro Fábio Lima apareceu bem e fez uma bela defesa para salvar a cabeçada forte de Dico. Na cobrança do escanteio, Manoel (atacante que jogou no Vitória no ano passado) teve grande oportunidade e mandou para fora.

Ainda no primeiro tempo a arbitragem voltou a se mostrar confusa. Aos 28 minutos, o goleiro Marcelo, do Altos, foi repor a bola, Miller se aproveitou e mandou para o gol. A posição irregular do jogador do Atlético foi marcada e o Carcará teve mais um tento anulado.

Os times voltaram sem mudanças no segundo tempo, mas o Atlético viu a boa atuação da primeira etapa se transformar em frustração. Aos 14 minutos. Leandro Sobral recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Dois minutos depois, Betinho aproveitou o cruzamento na área e de cabeça abriu o placar.

Apesar da desvantagem, o time baiano não se abateu. Dyelson cometeu falta na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dionísio bateu no canto esquerdo dele, deslocou Marcelo e deixou tudo igual.

Por muito pouco a virada do Atlético não saiu aos 46 minutos. Dionísio ganhou do marcador na corrida e tocou por cima do goleiro. A bola caprichosamente bateu no travessão. Seria um golaço do Carcará. Sem alterações no placar, o time baiano garantiu o ponto fora de casa.