Com gols de Éverton Ribeiro, Flamengo bate o Junior Barranquilla

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo estreou nesta quarta-feira (4) na briga pelo segundo título seguido da competição. E o rubro-negro carioca mostrou que é candidato a brilhar mais uma vez. Diante do Junior Barranquilla, na Colômbia, o time comandado pelo treinador Jorge Jesus venceu por 2x1, gols marcados por Éverton Ribeiro. Téo descontou.

Quando a bola rolou, não demorou muito para o Flamengo mostrar a sua força. Logo aos cinco minutos, o time inaugurou o placar. O uruguaio Arrascaeta fez bela jogada pela ponta esquerda e mandou para o meio da área. A bola passou por Gabigol, mas não por Éverton Ribeiro, que bateu de chapa, no cantinho, sem chance para o goleiro Viera.

Apesar do gol no começo, o Fla teve dificuldades, principalmente por causa das ausências de Rafinha, Rodrigo Caio, Willian Arão e Bruno Henrique. O Junior, com isso, tentou colocar pressão. A melhor chance, porém, só veio aos 44 do segundo tempo, quando Gérson vacilou na entrada da área e o goleiro Diego Alves salvou em chute de Téo Gutiérrez.

Na volta do intervalo, sufoco de novo. Aos 13, Téo mandou um belo voleio e Diego Alves foi buscar novamente, com uma defesa difícil. Aí Jesus resolveu colocar Michael no lugar de Arrascaeta.

Aos 20, Éverton Ribeiro lançou para Gabigol, que saiu cara a cara com o goleiro, demorou de bater e foi travado pela zaga na hora do chute.

Aos 33, o gol do alívio. Gabigol tocou para Michael, que encontrou Éverton Ribeiro. O meia deu um toquinho por cima do goleiro. Aos 49, Téo Gutiérrez diminuiu, mas já era tarde para a reação.

O próximo compromisso do Fla na competição será na próxima quarta-feira, dia 11, às 21h30, quanto enfrenta o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. Antes, no entanto, a equipe tem clássico diante do Botafogo pelo Campeonato Carioca, sábado, às 18h.

Palmeiras também vence

A noite também teve outro triunfo brasileiro. Diante do Tigre, na Argentina, o Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo não decepcionou e ganhou por 2x0, gols marcados por Luiz Adriano e Willian.