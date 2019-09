Com gols de Vinicius Jr e Rodrygo, Real Madrid ganha e é líder

Os brasileiros comandaram a festa do Real Madrid nesta quarta-feira (25). No duelo contra o Osasuna, no estádio Santiago Bernabéu, Vinicius Junior e Rodrygo anotaram os gols da partida e garantiram a vitória do time merengue por 2x0. E mais: Casemiro deu uma das assistências e Éder Militão foi eleito melhor jogador em campo.

Com a conquista em casa, o grupo comandado por Zinedine Zidane chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Está um à frente do Atlético de Madrid, o vice-líder, que bateu o Mallorca por 2 a 0, fora de casa.

Um dos destaques da partida, Rodrygo fazia sua estreia pelo Real Madrid. E quebrou um recorde que vinha desde a era David Beckham: fez o gol mais rápido em um debute pela equipe merengue no principal torneio nacional. Precisou de apenas 95 segundos em campo para balançar a rede, contra os 124 segundos em campo usados pelo inglês para fazer um gol, diante do Real Betis, no dia 30 de agosto de 2003.

Ex-atacante do Flamengo, Vinicius Junior abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu passe de Kroos pelo lado esquerdo do ataque e, de fora da área, bateu colocado por cima de Ruben Martinez, anotando um golaço. Não aguentou e chorou, levantando os braços para o céu.

No segundo tempo, aos 25 minutos, Rodrygo, ex-Santos, entrou no lugar de Vini Jr para seu primeiro jogo oficial pelo Real Madrid. Aos 26, recebeu lançamento de Casemiro, cortou para o meio e bateu no cantinho: 2x0.