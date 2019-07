Com gols de Wellington Paulista, Fortaleza vence o lanterna Avaí

No Castelão, que teve o gramado reformado, o Fortaleza venceu o Avaí por 2 a 0, neste sábado (13), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o primeiro duelo dos clubes válido pela elite nacional e deixou o time cearense com 13 pontos, em 11.º lugar.

Já a equipe de Santa Catarina continua com apenas quatro pontos, na lanterna e sendo o único time sem triunfar na competição.

O técnico estreante do Avaí, Alberto Valentim, que substitui Geninho, apostou na experiência de alguns jogadores como o zagueiro Betão e o meia Douglas, de 37 anos, pela primeira vez como titular no Brasileirão, para tentar impor um estilo de jogo agressivo. Tanto que começou pressionando no ataque, fato comprovado por cinco escanteios conquistados em dez minutos.

A melhor chance, porém, aconteceu logo aos três minutos, quando Pedro Castro dominou dentro da área, bateu de esquerda e o goleiro Felipe Alves espalmou para escanteio. Aos poucos, porém, o Fortaleza foi se soltando e ganhando espaço, mesmo perdendo Osvaldo machucado. O atacante Kieza entrou em seu lugar.

Na base da velocidade e pelas laterais, o Fortaleza achou o seu gol. A primeira chance saiu aos 33 minutos, com um escanteio e uma dividida no alto. A bola sobrou para a virada de Roger Carvalho e que acabou bloqueado por Luanderson.

Aos 41 minutos, Carlinhos cruzou do lado esquerdo para André Luís, que ajeitou e bateu no alto. O zagueiro Betão salvou de cabeça quase em cima da linha. A bola tinha endereço certo: as redes.

O gol saiu aos 42 minutos. Outra vez o lance começou com um cruzamento do lado esquerdo. O atacante Wellington Paulista ganhou de cabeça de Luanderson e o goleiro Vladimir defendeu. Mas o rebote caiu nos pés do oportunista centroavante que tocou de leve para as redes com o pé esquerdo.

Para o segundo tempo, Alberto Valentim voltou com uma mudança radical. Tirou o lateral-direito Léo para a entrada do atacante Caio Paulista. Manteve a mesma pressão do início da primeira etapa e teve duas chances para empatar em chutes de longe.

No primeiro minuto em uma finalização diagonal de Juninho e aos sete minutos em chute de fora da área de Caio Paulista, que exigiu elasticidade de Felipe Alves para espalmar.

Ao mesmo tempo em que ia para frente, o Avaí deixava espaços para os contra-ataques do Fortaleza. Mas o time cearense foi cauteloso, pelo menos, até os 20 minutos. Fez a opção por apenas se defender.

Mas era só mesmo uma estratégia, porque o segundo gol saiu aos 21 minutos. Romarinho levantou da esquerda em direção à segunda trave e Wellington Paulista, outra vez, apareceu para testar de cima para baixo. A bola ainda passou entre as pernas do goleiro Vladimir.

Com a boa vantagem, o técnico Rogério Ceni reforçou a marcação com a entrada do volante Paulo Roberto no lugar do atacante André Luís. E também poupou Wellington Paulista para a entrada de Marlon. Desta forma, administrou bem o placar, mesmo porque nesta altura o Avaí já tinha perdido a esperança de brigar por uma reação.

O Fortaleza quase ampliou aos 43 minutos em chute de Carlinhos que tirou tinta da trave direita de Vladimir. Depois, o Avaí desperdiçou a chance de diminuir quando Douglas deixou João Paulo na frente de Felipe Alves, mas o goleiro conseguiu desviar a bola e evitar o gol.

Os dois times só voltam a campo no dia 21. O Fortaleza vai visitar o Atlético Mineiro, às 16 horas, no Independência, enquanto o Avaí receberá o Goiás, na Ressacada, às 19 horas, atrás da primeira vitória diante de sua torcida.