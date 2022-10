Com gols e assistências, Jacaré superou a desconfiança para ser decisivo no Bahia

O início da trajetória de Vitor Jacaré no Bahia aconteceu sob desconfiança. Contratado por indicação do antigo treinador Guto Ferreira, o atacante desembarcou em busca das oportunidades que não recebeu no Ceará, seu antigo clube. Os dois gols na estreia, contra o Cruzeiro, foram o cartão de visitas, mas é na reta final da Série B que o jogador está caindo de vez nas graças dos torcedores.

Nos últimos jogos, Jacaré foi fundamental para o Esquadrão. Firmado na equipe titular, o atacante tem contribuído com gols e assistências. Diante do Brusque, no último sábado, na Fonte Nova, ele acertou um belo chute para garantir o triunfo de 1x0 que encerrou o jejum de cinco jogos da equipe sem vitórias no Brasileirão.

Uma rodada antes, ele já havia balançado as redes no empate com o Novorizontino, por 1x1, fora de casa. Por sinal, Jacaré pode se orgulhar de viver em 2022 a sua temporada mais artilheira. Até aqui, o camisa 29 marcou seis gols, repetindo a marca que conseguiu quando atuava pelo Caucaia-CE.

Os tentos fazem do jogador de 22 anos o vice-artilheiro do clube na Segundona, deixando para trás nomes renomados como o colombiano Rodallega, que balançou as redes apenas duas vezes no campeonato. Matheus Davó, com oito, lidera a estatística.

Para se ter ideia da importância de Jacaré na campanha do Bahia, basta observar os números. Entre gols e assistências, o atacante foi responsável direto por 10 pontos para o time na competição. Foi dele os tentos nos triunfos sobre Cruzeiro (2x0), Sport (1x0) e Brusque (1x0), além do empate com o Novorizontino. Sem esses 10 pontos, o Bahia seria hoje o 10º colocado da competição, com 46, bem distante da zona de classificação.

A pontuação conquistada por Jacaré sobe para 19 se for levado em consideração que o jogador deixou a sua marca também na vitória por 3x1 sobre o Tombense, na Fonte Nova, e participou com assistências nos triunfos sobre Náutico e Ponte Preta.

“Sou feliz de estar fazendo parte desse grande clube. Cheguei aqui e estou dando conta do recado, fazendo o que sei fazer, que é jogar futebol. Os números são bons, mas fico ainda mais feliz pelo desempenho da equipe, estamos no G4 desde o início”, avaliou o atacante.

Golaços

Vivendo fase artilheira, Jacaré vem mostrando no Bahia que a sua especialidade são os gols de fora da área. Dos seis tentos que anotou pelo tricolor, três foram em chutes de longe que os goleiros adversários não conseguiram segurar. Dois foram marcados de carrinho e um foi com a cabeça.

Diante do bom momento, Jacaré quer agora repetir a dose no confronto com o Grêmio, neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo é uma disputa direta dentro do G4 da Série B. Com 56 pontos, o Bahia é o terceiro colocado. O clube gaúcho é o vice-líder, com 57. Por isso, quem vencer dará um passo importante na luta para voltar à primeira divisão do Brasileiro.

O técnico Eduardo Barroca terá pelo menos mais três atividades para definir o time que começará o jogo perante os gaúchos, mas a tendência é a de que o comandante não faça mudanças no ataque. Assim, além de Jacaré, o Bahia terá Caio Vidal e Ricardo Goulart como opções para balançar as redes.

Recuperado de lesão, Matheus Davó ficou como opção na última rodada e entrou no segundo tempo. Outro que deve reforçar o banco em Porto Alegre é o experiente Ytalo. O centroavante foi liberado pelo departamento médico e está treinando normalmente com o restante dos companheiros.