Com greve dos vigilantes, agências do INSS atenderão apenas consultas agendadas

O funcionamento das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi impactado pela greve dos vigilantes na Bahia, deflagrada nesta terça (10). Sem os seguranças, os postos de atendimento do estado atenderam apenas quem já havia agendado a serviço. Mesmo assim, parte dos segurados não foi contemplada e teve a consulta remarcada.

Quem tinha o horário marcado deve ligar para central 135 a partir desta quarta-feira (11) para saber em qual data poderá reagendar a visita. Por eio de nota, a assessoria do INSS informou que as agências já reagendaram as consultas que não foram realizados nesta terça. Os serviços de perícia médica não funcionaram, já que precisam de um vigilante no local.

Os servidores que compareceram às agências sem hora marcada não foram atendidos. A assessoria da autarquia explica que a decisão visava evitar possíveis tumultos nos postos do INSS causados pela entrada de muitas pessoas no local.

“Não tem como deixar todo mundo entrar na unidade porque não tem como organizar filas, por exemplo. As agências deram conta do que foi possível e a maioria das pessoas com hora marcada foi atendida”, explica a assessoria.

O INSS ainda informa que não foram registrados problemas durante os atendimentos realizados nesta terça. As consultas vão continuar desde que não haja tumulto no posto de atendimento. Por ser um órgão público, as agências não podem contratar uma empresa de segurança sem liminar ou autorização governamental.

