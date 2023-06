Com Gusttavo Lima priorizado, Flávio José reclama de redução de show em Campina Grande

O cantor Flávio José fez um desabafo ao começar seu show no Maior São João do Mundo, evento em Campina Grande (PB), na sexta-feira (2), reclamando da redução de sua apresentação de 1h30 para 1h.

Além de reduzir o show do sanfoneiro, a organização ampliou a apresentação de Gusttavo Lima, responsável por encerrar a programação do palco principal. Na sua reclamação, Flávio José não cita o sertanejo.

"Não tenho nenhum show para sair correndo daqui para fazer. Não foi ideia minha. Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem. Precisa cantar 1h30 não, 1h está bom. Vamos nos virar nos 30 para ver se a gente atende a vocês", lamentou ele.

Flávio José comunicou ao público presente no Parque do Povo que teve seu tempo de show reduzido.#OMaiorSaoJoaodoMundo



A Arte Produções divulgou nota informando que a apresentação de Gusttavo Lima, que começaria por volta de 1h, foi antecipada para 0h30.

“A Arte Produções informa que o cantor Gusttavo Lima irá antecipar a apresentação no Parque do Povo, começando as 0h30. A antecipação aconteceu a pedido do próprio cantor, o show do artista n’O Maior São João do Mundo será estendido e vai durar cerca de 2h30”, dizia o texto.

Com a repercussão do caso, a produtora pediu desculpas a Flávio José e disse ainda que a redução não teve ligação com Gusttavo Lima. A empresa lamentou o ocorrido com o sanfoneiro e disse que “estima e respeito por esse artista que é um ícone da nossa música”.

“Devido um erro em nosso cronograma técnico, o show que deveria ter sido antecipado, a fim de cumprir com pontualidade o horário de encerramento geral do evento, acabou sendo suprimido em alguns minutos, não tendo relação nenhuma com a apresentação do artista Gusttavo Lima, que aconteceu em seguida”, finaliza.

A prefeitura de Campina Grande também se desculpou. Veja nota:

A Flávio José, nossa solidariedade e sinceras desculpas.

Nós respeitamos todos os artistas e queremos fazer um evento que valorize a nossa cultura e a tradição de 40 anos do Maior São João do Mundo. Esta é uma edição com o maior número de atrações regionais.

Nomes que nos orgulham, como Flávio José, Alcymar Monteiro, Chico César, Capilé, Biliu de Campina e tantos outros. Infelizmente, não conseguimos controlar a ordem dos shows, responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa.

Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam engrandecer o São João de Campina Grande.