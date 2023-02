Com herança milionária, Erasmo Carlos não deixou testamento antes de morrer

O cantor Erasmo Carlos (1941-2022), que morreu em novembro do ano passado, não deixou herança para ninguém, muito menos para os filhos. A viúva do Tremendão vai tomar conta do dinheiro do artista após acordo judicial com os filhos.

Segundo informações do site Notícias da TV, no fim de janeiro, Fernanda Passos e os dois filhos de Erasmo se apresentaram para pedir a abertura do inventário. Os advogados informaram que os três entraram em consenso para que a viúva fosse nomeada a pessoa que vai administrar tudo relacionado ao Erasmo.

O processo corre na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro e no documento, não há detalhes sobre imóveis, objetos de valor e contas bancárias.

Os herdeiros de Erasmo são filhos com Narinha, ex-esposa do artista que morreu em 1995 ao tirar a própria vida. O cantor também teve um outro filho, Alexandre Pessoal, que morreu aos 39 anos após um acidente de moto.

O Artista morreu no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado durante 19 dias para tratar síndrome edemigênica, quando ocorre quando há excesso de líquido nos tecidos do corpo. Com isso, desenvolveu celulite infecciosa, que se alastrou e gerou um choque séptico.