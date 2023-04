Com hits marcantes, Dionne Warwick pretende morar na Bahia após turnê

Famosa por hits atemporais, a cantora Dionne Warwick já demonstrou ser apaixonada pela Bahia pela quantidade de vezes que vem ao estado para fazer turnê. Aos 82 anos, fazendo sua última turnê, a artista internacional está decidida a se aposentar.

Mas se você achou que ela iria voltar para a cidade natal, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, está muito enganado. A vontade de Dionne é poder passar o resto da vida no Brasil, mais especificamente na Bahia. Em conversa ao site Metrópoles, a estrela pretende se aperfeiçoar no idioma para conseguir se comunicar com os fãs e futuros vizinhos.

“Preciso dominar a língua. Meu português ainda é muito, muito ruim. Mas estou aprendendo e tendo aulas. Eventualmente, quero morar na Bahia”, disse. A famosa esteve em Salvador pela primeira vez em 2012, fazendo uma apresentação no antigo Barra Hall, localizado na antiga Associação Atlética da Barra.

Na época, ela fez uma turnê em comemoração aos 71 anos e 50 de carreira. Desde então, Dionne sempre esteve "batendo o ponto" na capital baiana, com hits que todo mundo lembra, como "I’ll Never Love This Way Again", "Heartbreaker", "Walk On By", "Do You Know The Way To San Jose" e "Say a Little Prayer".