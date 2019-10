Com humor e reflexões sobre o dia a dia, Saulo Dourado lança livro de crônica

Seja para divertir ou passar uma lição daquilo que vivemos no dia a dia, as crônicas literárias sempre encontram um espaço na estante do leitor, principalmente entre os mais jovens. E o escritor baiano Saulo Dourado lança mais uma obra nesse estilo, batizada de Super-Heróis Lavam Louça?, em evento que acontece amanhã no Shopping Barra.

O livro, lançado pela editora Caramurê, é um conjunto de 20 crônicas, com temáticas atuais e que se relacionam com os elementos fictícios propostos por Saulo: “Uso personagens do universo pop, dos contos de fada ou da mitologia para dialogar com problemas muito rotineiros”, explica.

Livro será vendido no lançamento por R$35 (Foto: Divulgação)

E a motivação de reunir figuras marcantes partiu justamente da época onde o imaginário é mais fértil e quando ele começou a entrar em contato com gênero: a infância. “A inspiração partiu da experiência gradativa em me tornar adulto: ter vivo o imaginário heroico da infância, mas com as necessidades de salvar coisas mais miúdas do que a pessoa amada no alto da torre... Eu quis que o leitor, assim como eu, saísse com a ideia: a vida real também vale a pena ser vivida e contada”, reflete.

Saulo vê a literatura infantojuvenil como uma ferramenta de formação, ao lado da educação. Mesmo com um público que consome conteúdos diverso e que vê a literatura mais como entretenimento, ele ainda mostra que a liteartura extrapola barreiras e tem tanta força e possibilidades quanto qualquer outra linguagem.

Depois de Salvador, Saulo lança o livro em Cachoeira, na programação da Flica.

Serviço:

O quê: lançamento do livro Super-Heróis Lavam Louça?, de Saulo Dourado

Quando: Sexta (18), às 17h

Onde: Stand da Editora Caramurê (Shopping Barra piso L2)

Valor do livro: R$ 35