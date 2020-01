Com humor, Peça Dois Pesos, Duas Medidas denuncia gordofobia

Contrapondo a ideia de que gordo é sinônimo de pessoas sedentárias, feias e ausentes de saúde, o espetáculo Dois pesos, Duas Medidas volta a cartaz nesta terça-feira (14), no Teatro Sesi Rio Vermelho. Dirigida por João Guisande, a peça é protagonizada pelos atores Daniel Calibam e Fernanda Beltrão. A montagem fica em temporada todas as terças-feiras até 11 de fevereiro, sempre, às 20h.

No Brasil, cerca de 20% da população está acima do peso, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Os atores apresentam duas pessoas que trazem com humor e coragem situações cotidianas reais e imaginadas sobre o universo gordo, condição repleta de preconceitos sociais que faz crianças e adultos entrarem numa guerra contra a balança, pois não conseguem enxergar beleza em si mesmo.

Dono de corpos gordos, os atores trazem suas experiências pessoais para o palco. Eles se utilizam de danças, bases da palhaçaria, tragicomédia e do grotesco para abordarem o assunto e despertar no público reflexões sobre a ansiedade gerada por uma sociedade gordofóbica, a relação da infância com a comida e a ideia de existência de um corpo ideal ou uma medida certa.

A peça não tem cenário e possui poucos elementos cênicos. O foco é nos atores e nas situações vivenciadas. Eles rememoram o desfile de princesa do colégio; comerciais cheios de tentação; exclusão e reclusão social; superação e autoestima; piadas; apelidos e dietas infindáveis.

Serviço:

O quê: Dois Pesos, Duas Medidas – com Daniel Calibam e Fernanda Beltrão

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho (R. Borges dos Reis, 9 - Rio Vermelho).

Quando: Nesta terça-feira (14) até 11 de fevereiro, sempre às terças, às 20h.

Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia). Vendas no local ou no portal Sympla.