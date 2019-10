Com infecção bacteriana, Junior Cigano não lutará no UFC Moscou

O UFC Moscou não terá mais a participação de Junior Cigano. O brasileiro contraiu uma infecção bacteriana na perna e está fora do evento, onde faria a luta principal, dia 9 de novembro, contra o lutador local Alexander Volkov. As informações são do site russo RT Sports.

Cigano precisou ser hospitalizado na última semana e passar duas intervenções cirúrgicas - uma para colocar um dreno no local infeccionado e outra para a retirada do artefato. O atleta deve ter alta ainda nos próximos dias mas, por o problema ser recente, não haveria tempo hábil para sua recuperação e volta aos treinos.

Ainda segundo o RT Sports, Francis Ngannou pode ser o substituto de Cigano no combate com o rival russo. O camaronês já vinha pedindo que o Ultimate o confirmasse em um card, para continuar em atividade.

Com um cartel de 21 vitórias e seis derrotas, Cigano, de 35 anos, vem de revés por nocaute, justamente, contra Francis Ngannou. A perda acabou com uma série de três conquistas seguidas do brasileiro, contra Derrick Lewis, Tai Tuivasa e Blagoy Ivanov.