Com investimento de R$ 15 milhões, RedeMix abre loja em Ondina

Com um investimento de R$ 15 milhões e geração de 120 novos empregos a RedeMix abre sua décima quinta loja, localizada no bairro de Ondina (Rua Adhemar de Barros, 392). Essa é a segunda unidade da empresa inaugurada em 2020, que mantém os planos de investimento para o ano, apesar de todos os desafios da economia nacional.



“Nos mantemos positivos numa retomada do comércio e seguimos um planejamento de expansão já bastante consolidado. A RedeMix cresce a partir de um modelo de negócio baseado em oferecer a melhor experiência para o cliente, com atendimento diferenciado, lojas modernas e de tamanhos aconchegantes”, aponta o diretor da rede, João Cláudio Nunes.

O salão de vendas da nova unidade, de 630 m², traz um moderno design arquitetônico, com iluminação natural, e terá como um dos pontos fortes os setores de perecíveis, como açougue, padaria, laticínios e frios. A unidade vai comercializar cerca de dez mil produtos.



“Nosso foco é oferecer comodidade, segurança, conforto, serviço de excelência, ambiente acolhedor e preço acessíveis. Somos um supermercado de bairro, identificado com as necessidades de nossos consumidores, como mix variado, tecnologia, aconchego, fácil acesso e preço bom”, diz Nunes.



Além desta loja em Ondina, a RedeMix inaugurou em maio uma unidade no bairro da Pituba. Mantendo o planejamento de expansão e confiante na retomada da economia, a empresa já se prepara para inaugurar outras duas unidades em 2021. A primeira delas abre as portas no primeiro semestre, localizada no bairro da Vitória. A loja integra o projeto Vitória Boulevard, empreendimento imobiliário que terá um mix de serviços.