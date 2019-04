Com investimento de R$ 222 mil, prefeitura entrega praça em Sussuarana

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, inaugurou na noite de terça-feira (23) a Praça da Jamaica, reformada pela Prefeitura, na Rua Antônio Paulo, em Sussuarana,

“Vamos avançar cada vez mais com o programa de revitalização de espaços públicos de convivência, para dar mais opção de lazer e qualidade de vida à população da nossa querida cidade. São esses pedidos para tirar selfies, acompanhados de tantos abraços, beijos e mensagens de apoio, que me motivam a trabalhar cada vez mais por Salvador. Depois de um dia intenso, essas manifestações de carinho ajudam a recarregar as baterias para começar tudo outra vez na manhã seguinte”, destacou.

Ao lado do deputado estadual Soldado Prisco, do vereador Sérgio Nogueira, de líderes comunitários e da equipe da Prefeitura, Reis disse que a administração municipal destinou R$ 222,6 mil para a reforma da praça. O equipamento público ganhou parque para crianças, mesa de jogos, brinquedos infantis, miniquadra e academia de ginástica para a prática de exercícios físicos.

A Praça da Jamaica ainda recebeu paisagismo, pavimentação e nova iluminação. Com 845 metros quadrados de área construída, o espaço de convivência e lazer em Sussuarana tem rampa de acessibilidade para cadeirantes e foi reformado com materiais produzidos pela fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).