Com Isaquias Queiroz, novo CT de canoagem é inaugurado em Ubaitaba

Ubaitaba, no Sul da Bahia, a cerca de 380km de distância de Salvador, é conhecida como a cidade das canoas e também é berço de atletas importantes da canoagem brasileira, como os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz e Erlon Souza. Agora, o município poderá investir na formação de novos atletas no novo Centro de Treinamento de Canoagem, que foi inaugurado na sexta-feira.

Presente na inauguração, Isaquias acredita que, com a obra, “muitos jovens de hoje vão ter oportunidade de alcançar o ponto mais alto do pódio”. O espaço atenderá atletas de 8 a 18 anos de toda região e conta com uma estrutura com garagens para os barcos e sala de musculação. Além disso, o local tem refeitório, administração, sala de professores, sala de aula e deck flutuante.

O padrão desse centro é o mesmo que foi adotado na construção de um espaço semelhante em Itacaré, em 2018. As duas obras foram realizadas pelo Governo do Estado, que dessa vez investiu R$ 1,5 milhão. O governador Rui Costa lembrou que a realização do projeto foi uma promessa que fez a Isaquias após a conquista das medalhas (duas de prata e uma de bronze) na Olimpíada Rio-2016. “Dialogando com os atletas e associações de canoagem a gente chegou ao melhor formato pra projetar e entregar três centros de canoagem no estado”, afirmou Rui. Este terceiro centro está em fase de construção em Ubatã, terra de Erlon Souza.

Espaço foi entregue pelo governador Rui Costa nesta sexta-feira (28) (Foto: Carol Garcia / GOVBA)

“Eu saí cedo da Bahia para me dedicar ao meu sonho no esporte, e o fato de eu ter conquistado a medalha chamou atenção. Agradeço ao governo por estar olhando para os atletas de canoagem que agora têm essa estrutura”, disse Isaquias Queiroz.

Para o diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, o local será de extrema importância para a formação de atletas e configura como “um dos melhores centros do Brasil, integrado com natureza e às margens do Rio de Contas”.

A previsão é que, após a pandemia, as atividades sejam retomadas e gerenciadas pela Associação Cacaueira de Canoagem, para que garanta o funcionamento desses núcleos pelos futuros atletas.