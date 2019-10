Com Ivete, Iza e Safadão, Festival de Verão 2020 divulga grade de atrações; veja

O Festival de Verão Salvador será realizado nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2020, na Arena Fonte Nova. Mais de 25 atrações se apresentarão nos dois dias de festa.

No sábado, se apresentam: Ivete Sangalo, Dennis DJ, Ferrugem, Iza e Falcão.

No domingo: Dilsinho, Léo Santana, Wesley Safadão, Melim e Parangolé.

Ao todo serão três palcos montados para a 21ª edição do maior evento de música do verão brasileiro. Um deles será montado no gramado com uma megaestrutura de som, iluminação e projeções. Um segundo será instalado no estacionamento externo, voltado para o Dique do Tororó. Um terceiro espaço, chamado de Music Vibes, ocupará o estacionamento EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras e será dedicado às bandas que estão no início de carreira.

Seis grupos selecionados através de um concurso – no melhor estilo garage band – terão a oportunidade de apresentar seu som para milhares de pessoas.

O que vai ter na Arena

A Arena XP chega para agregar experiência ao FV20. Será uma área coberta e climatizada dedicada aos games, com muita interatividade e realidade virtual. Na mesma área, será montado o Food Park, com praça de alimentação e outros atrativos.

Com uma grade de atrações com nomes de peso da música brasileira, a 21ª edição do Festival de Verão promete agradar a todas as tribos. Nos próximos dias, ainda serão reveladas mais atrações que vão surpreender o público.

Para a edição de 2020, os setores ganham novos nomes: Arena Digalera (pista), Espaço Difrente (front stage), com acesso exclusivo à frente de dois palcos e Camarote Mirante Premium, no qual será oferecido serviço open bar de gin, vodka, whisky, energético,refrigerante e água.

Crianças e adolescentes

Adolescentes a partir de 14 anos poderão entrar no Festival de Verão Salvador sem a presença de um responsável. A classificação etária é de responsabilidade do Juizado de Menores e é válida somente para os espaços Digalera (pista) e Difrente (front stage). Menores de 14 anos também poderão ter acesso ao evento desde que estejam acompanhados dos pais ou de algum responsável legal. A classificação do Mirante Premium (open bar) será de 18 anos.

O novo Festival de Verão é uma realização da TV Bahia e Icontent e correalização da Salvador Produções e Luan Promoções.

Serviço

Evento: Festival de Verão

Data: 1 de 2 de Fevereiro de 2020

Horário: A partir de 14h

Local: Arena Fonte Nova

Atrações Confirmadas: 1/02 Sábado Ivete, Dennis DJ, Ferrugem, Iza e Falcão; 2/02 Domingo Dilsinho, Léo Santana, Wesley Safadão, Melim e Parangolé

Valores especiais de lançamento:

Arena DiGalera Meia: R$ 45,00 / Inteira R$ 90,00

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 130,00

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 300,00

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 270,00

Open bar: Cerveja, Whisky, Vodka, Gin, Energético, Refrigerante e Água

Vendas: Lojas South e no site fv20.com.br

Pagamento: Em até 6x sem juros nos cartões

Mais informações: www.fv20.com.br.

*Para adquirir meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.

*Valores acima referentes à compra somente nas lojas físicas credenciadas ao evento.

*Nas compras pela internet, será cobrada uma taxa de conveniência de 10%.

*Preços de ingressos de venda especial sujeitos à alteração sem aviso prévio.

*Grade de atrações sujeita a alteração sem aviso prévio.

*Classificação 14 anos para a Arena DiGalera e Espaço DiFrente e 18 anos para o Camarote Mirante Premium.