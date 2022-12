Com Ivete Sangalo, Thiago Aquino lança primeira faixa do DVD gravado em Salvador

O primeiro DVD da carreira de Thiago Aquino, que teve como cenário o Farol da Barra, em Salvador, e a presença de Ivete Sangalo, Mari Fernandez, Léo Santana, Hungria, João Gomes e Paula Fernandes, terá mais uma novidade.

O cantor lança no dia 8 de dezembro, em todas as plataformas digitais e em seu canal do Youtube, seu feat com Ivete Sangalo, “Minha Condição”, a primeira música do projeto.

“É como se a essência do Farol, criado para iluminar e orientar as embarcações, emanasse o meu desejo de conquistar um público além dos meus fiéis fãs baianos. É a realização de um grande sonho. Eu sempre fui um folião do Carnaval aqui em Salvador, e hoje, graças a Deus, gravei meu primeiro DVD neste lugar. Deus realizou meu desejo!"

Sobre a parceria com Ivete ele destaca: “Não tem ninguém que simbolize melhor o nosso estado do que Veveta. É uma benção ter ela neste registro comigo”, afirma Thiago.

A música, composta por Breno Casagrande, Filipe Escandurras e Shylton Fernandes, é uma das mais esperadas deste trabalho audiovisual.

Confira letra:

“Ei, tá me escondendo por que?

Tá impossível entender

Não tô captando sua mensagem

Ei tem algo errado em você

Me fala logo o que é

Não vou ficar pegando no seu pé

Por mais que você ache que eu sou criança, eu não sou, não

Eu tô te observando

Já faz um tempão

Posta foto de comida

Foto de bebida

Mas cadê no feed o amor da sua vida...Eu só vou voltar

Quando você tiver coragem

De postar foto comigo

De me assumir pra geral

Se não for assim

Juro que eu não volto não

Tem que marcar o meu nome

Na sua publicação

Essa é a minha condição."

“Quando eu recebi essa letra dos meus amigos, queridos compositores, eu pensei, esse aí vai ser o tema de muita gente que tá enrolando pra assumir (risos), tanto que antes mesmo de lançarmos, já tinha gente compartilhando da galera que postou sem ser oficial, já tá bombando na internet, e agora quero ver também em todas as plataformas digitais toda galera me marcando quando escutar, além, claro, dos compartilhamentos”, finaliza Thiago.