Com James, Cuadrado e Falcao García, Colômbia treina em Pituaçu

Enquanto todos os olhos estão voltados para Lionel Messi e a seleção da Argentina, a Colômbia trabalha de forma discreta em Salvador para surpreender os hermanos durante a estreia das equipes na Copa América, sábado (15), às 19h, na Fonte Nova. Nesta terça-feira (11), o time colombiano fez o primeiro treino com bola na cidade.

A imprensa só pôde acompanhar os primeiros 15 minutos da atividade no estádio de Pituaçu. Depois disso, todos deixaram o local e o técnico português Carlos Queiroz deu sequência ao trabalho. O motivo para o mistério é claro: a Argentina é a grande pedra no sapato colombiano.

"O principal rival é a Argentina. É o primeiro passo e todas as portas serão abertas nessa partida. Vamos trabalhar da melhor maneira para ir a este desafio que é a Argentina", garantiu o atacante Luis Muriel. As duas seleções estão no grupo B, junto também com Paraguai e Catar.

"A Argentina é o rival mais temido. Mesmo com Messi, não podemos duvidar dos demais. Tem Agüero, Di María, Paredes... A nível mundial é uma seleção muito forte. Se mantivermos nossa mentalidade, poderemos conquistar um bom resultado", continuou o atacante da Fiorentina, da Itália.

Debaixo de chuva

Famosa pelo sol, Salvador não tem sido tão generosa com os nossos vizinhos. Minutos após o início do treino, o elenco colombiano recebeu um pouco da forte chuva que se tornou rotineira desde a semana passada.

Aos gritos do preparador físico, James Rodríguez, Falcao García, Cuadrado e companhia seguiram com o aquecimento. Vale lembrar que a Colômbia vai fazer duas partidas na Fonte Nova. Além do duelo contra a Argentina, a equipe vai enfrentar o Paraguai, no dia 23 de junho, pela terceira rodada. Entre ambos, encara o Catar, dia 19, no Morumbi, em São Paulo.