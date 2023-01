Com João Lucas recuperado, Vitória se reapresenta na Toca

Não há muito tempo para lamentar. Depois da goleada por 4x1 sofrida diante do Itabuna, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (16). É necessário sacodir a poeira e focar no próximo desafio. O rubro-negro já volta a campo na quarta-feira (18), às 19h15, contra o Juazeirense.

O jogo, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano, será disputado no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. As duas equipes precisam vencer para conseguirem a reabilitação no estadual. Com apenas um ponto somado, o Vitória está fora da zona de classificação. O Juazeirense ainda não pontuou e amarga a lanterna da tabela de classificação.

Os titulares contra o Itabuna, além de Rodrigo Andrade e Osvaldo, que entraram no intervalo do jogo, fizeram atividades regenerativas. Os demais atletas fizeram trabalhos de finalização e construção de jogadas no campo, além de um tático comandado pelo técnico João Burse.

Recuperado de contusão na panturrilha, o lateral esquerdo João Lucas participou normalmente do treino. Já o companheiro de posição Guilherme Lazaroni ficou fora da última etapa das atividades.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (17), na Toca do Leão, e viaja para Juazeiro após o almoço.