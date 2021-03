Com jogo do Baiano suspenso, Vitória foca no Nordestão

As atenções de Rodrigo Chagas deveriam estar voltadas para o Campeonato Baiano nesta quarta-feira (3), quando o Vitória entraria em campo contra o Jacuipense, mas com a suspensão do jogo por causa do surto de covid-19 que a equipe do interior enfrenta, o técnico rubro-negro pôde se concentrar totalmente no próximo compromisso da Copa do Nordeste.

No sábado (6), o Leão visita o Ceará, atual campeão do regional, na Arena Castelão, às 16h, em Fortaleza. Será a segunda partida do Vitória no torneio. Na estreia, triunfo por 2x0 contra o Santa Cruz, no Barradão, com gols de Fernando Neto e Van.

Rodrigo Chagas aproveitou o tempo extra para intensificar os ajustes no time. Nesta quarta-feira ele comandou um treinos táticos separados para os setores defensivos e ofensivos do time. A atividade foi encerrada com um coletivo.

Só não participaram o meia Eduardo, que passa por tratamento em função de dor lombar, e o atacante Alisson Farias, que está fazendo um trabalho individual para melhorar a forma física. Anunciado como novo reforço esta semana, o atacante Walter segue realizando exames e avaliações físicas no clube.

O Vitória terá mais dois treinamentos preparatórios para o jogo contra o Ceará, na quinta (4) e sexta (5) pela manhã. Com três pontos, o Leão lidera o Grupo B do Nordestão.