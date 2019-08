Com Keanu Reeves, 'Matrix 4' é confirmado pela Warner

Uma trilogia de sucesso que começou em 1999, a franquia Matrix vai ganhar um quarto longa-metragem. Segundo informações do portal Omelete, a Warner conrmou a produção do novo longa, que terá a volta de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis principais, além de Lana Wachowski como diretora e roteirista.

"Não poderíamos estar mais empolgados para voltar à Matrix com Lana. Ela é uma verdadeira visionária - uma cineasta criativa e singular - e estamos empolgados que ela está escrevendo, dirigindo e produzindo esse novo capítulo da franquia Matrix", armou Toby Emmerich, presidente da Warner Bros. Picture Group, que assina a produção do lme junto com a Village Roadshow Pictures, que também vai distribuir o longa pelo mundo.

Ainda de acordo com o Omelete, junto a Wachowski, o roteiro de Matrix 4 também será escrito por David Mitchell e Aleksandar Hemon. Segundo a Variety, a produção deve começar nos primeiros meses de 2020. Entretanto, não há detalhes sobre a história ou previsão de lançamento.

Franquia de sucesso

Os rumores sobre um quarto lme da saga Matrix circulam desde 2017, mas nada havia sido conrmado até então. E junto com o primeiro lme, Matrix Reloaded e Revolutions, a trilogia faturou US$ 1.6 bilhão nas bilheterias mundiais. As informações são do JC Online.