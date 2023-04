Com lateral André, do Bahia, Ramon convoca Seleção para Mundial Sub-20

O técnico Ramon Menezes anunciou, nesta sexta-feira (28), os convocados para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada a partir do próximo mês, na Argentina. A seleção brasileira será representada por 21 jogadores, incluindo o lateral André, do Bahia. O jogador de 19 anos já vinha aparecendo com frequência nas listas do treinador e foi campeão sul-americano da categoria em fevereiro.

Em suas redes sociais, André celebrou a convocação e disse que a Seleção Brasileira vai brigar pelo título. "Muito feliz e honrado! Servir novamente à Seleção Brasileira é um sonho realizado! Um sonho que trago desde criança nos meus primeiros passos no futebol. Só tenho que agradecer a Deus e todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado me apoiando esse tempo todo! Ao Bahia pela oportunidade de me tornar um atleta de futebol, aos meus amigos e familiares por todo suporte. Vamos em busca de mais um título para o nosso país! Tenho certeza que vamos dar o nosso melhor em busca da taça", escreveu no Instagram.

O destaque da seleção é Andrey Santos, do Vasco. Por outro lado, os atacantes Endrick, do Palmeiras, e Vitor Roque, do Athletico-PR, são ausências. Ramon Menezes tinha a intenção de convocar os jogadores, mas os clubes alertaram que não iriam liberá-los para o Mundial. Apesar de ser uma competição oficial da Fifa, a entidade não obriga que os times liberem seus jogadores para o Sub-20.

"Perde todo mundo na verdade, perde a seleção, perde o clube, perde o atleta. A gente tem que ser inteligente nesse momento de entender o lado do clube. Se o clube enxerga que nesse momento o atleta é mais importante ficando. E aí encher de moral os jogadores que foram convocados, porque são belíssimos jogadores", disse Ramon, logo após anunciar a lista de convocados

O Mundial Sub-20 começa no dia 20 de maio, na Argentina. O Brasil estreia no dia seguinte, diante da Itália. A seleção está no Grupo D, que tem ainda República Dominicana e Nigéria.

A competição será disputada por 24 seleções, que foram divididas em seis grupos. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O campeão será definido no dia 11 de junho.

Os jogadores do Brasil irão se apresentar no dia 8 de maio para iniciar os treinamentos. "Fizemos essa convocação para não ter essa desconvocação. Todos os atletas vão ter rodada. É importante os atletas se apresentarem no dia 8. Nós também vamos ter pouco tempo de preparação. Dia 16 ou 17 já estaremos embarcando para a Argentina. O tempo é curto de preparação", falou Ramon.

Inicialmente, a competição estava prevista para ser disputada na Indonésia, mas a Fifa retirou a sede do país asiático e transferiu para a Argentina no início deste mês. Os argentinos, que não haviam se classificado para a competição, acabaram herdando a vaga de país-sede.

Convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-20: