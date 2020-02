Com LeBron, EUA apresenta lista prévia do basquete para Tóquio

Os Estados Unidos não quer repetir o fiasco do Mundial da China nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A USA Basketball divulgou nesta segunda-feira (10) uma lista prévia de 44 jogadores com todos os principais nomes da NBA como LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden e Stephen Curry. Até Kevin Durant, que ainda não jogou nesta temporada pelo Brooklyn Nets, foi pré-selecionado.

A convocação tem 19 jogadores que conquistaram um total de 31 medalhas de ouro, incluindo Olimpíadas e Mundiais. São nove representantes da conquista nos Jogos do Rio de Janeiro, há quatro anos, e sete do título em Londres, em 2012, além de Dwight Howard, que subiu no lugar mais alto do pódio em Pequim-2008.

O técnico Gregg Popovich incluiu ainda todos os jogadores que disputaram o Mundial da China, no ano passado. Sem os principais astros, os Estados Unidos ficaram apenas na sétima posição, pior colocação em sua história. A Espanha conquistou o título.

Agora Popovich não pretende passar por outro vexame. A seleção norte-americana não perde em uma edição dos Jogos Olímpicos desde o dia 27 de agosto de 2004, quando foi superada pela Argentina, em Atenas. São três ouros olímpicos consecutivos.

"A justiça é importante neste processo. Eles conquistaram o direito de estarem nesta lista. É um ótimo grupo, com os melhores jogadores à disposição e, o mais importante, é que todos eles já manifestaram o desejo de participar", afirmou Jerry Colangelo, presidente da USA Basketball.

Diferentemente dos últimos torneios não haverá uma fase de testes com boa parte do grupo. Popovich deve anunciar os 12 escolhidos no início de junho e começar os treinos para disputar os Jogos de Tóquio pouco depois das finais da NBA, em julho. A Olimpíada começa no dia 24 de julho.