Com lei do ex, Vitória sofre virada do Sergipe e segue sem ganhar no Nordestão

O Vitória vive situação complicada no Campeonato Baiano, sob ameaça de não se classificar ao mata-mata. A esperança era de uma Copa do Nordeste melhor. Mas o roteiro dramático está se repetindo. Na noite desta quarta-feira (15), o Leão foi derrotado pelo Sergipe de virada, por 2x1, no Batistão.

A partida, válida pela 3ª rodada do torneio, teve direito até a lei do ex e expulsões. Camutanga abriu o placar para o rubro-negro, aos 14 minutos do segundo tempo. Ronan, que passo pela Toca em 2021, empatou, aos 26. E Braga assinalou o triunfo do Gipão, aos 37. No fim, o mesmo jogador levou o cartão vermelho, assim como Tréllez.

O resultado ampliou o jejum rubro-negro no Nordestão. O time ainda não conseguiu vencer na competição, e soma apenas um ponto em três jogos. A campanha coloca o Vitória na penúltima posição do Grupo A, em 7º, à frente apenas do Atlético de Alagoinhas, ainda zerado. A derrota também acabou com uma sina do Sergipe, que não vencia o Leão há 23 anos, desde 2000.

O Vitória agora se prepara para dois jogos seguidos em casa pelo regional. No próximo sábado (18), às 16h30, o Leão enfrenta o ABC no Barradão. Tréllez será desfalque, já que recebeu o cartão vermelho diante do Sergipe. Em seguida, o rubro-negro recebe o Náutico, às 19h de quinta-feira (23).

O jogo

Para enfrentar o Sergipe, o técnico Léo Condé fez duas mudanças. Na zaga, João Victor foi o escolhido para formar dupla com Camutanga, já que Dankler estava suspenso. No ataque, Dibble retornou, após ser desfalque no Baianão. Gegê, que vinha sendo titular, começou no banco.

Em campo, Vitória e Sergipe fizeram um primeiro tempo equilibrado. Antes dos 10 minutos, os dois goleiros tiveram que impedir chances claras. Aos 4 minutos, Camutanga errou o domínio no campo de defesa, e deu presente para o atacante rival. Sorte do Leão que Lucas Arcanjo saiu bem do gol e salvou.

A resposta rubro-negra veio três minutos depois, na jogada mais perigosa do primeiro tempo. Zeca cruzou para Léo Gamalho cabecear à queima-roupa, mas Dida fez ótima defesa e impediu.

Aos 33, foi a vez de Diego Torres lançar Zeca na esquerda. O lateral dominou e avançou, mas o goleiro anfitrião saiu para interceptar. Os jogadores do Vitória pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

O Sergipe seguiu com boas chegadas, principalmente após erros do sistema defensivo rubro-negro. Aos 38, Igor Bahia recebeu cruzamento e ajeitou para Afonso chutar, na entrada da área, tirando tinta da trave de Lucas Arcanjo.

O Vitória voltou para o segundo tempo um melhor, aparecendo mais no campo de ataque e sofrendo menos com o sistema defensivo. Depois de tomar um susto com uma bomba de Igor Bahia para fora, aos 5 minutos, o Leão começou a criar boas chances.

Aos 7, Diego Torres cobrou escanteio para o Vitória e João Victor subiu cabeceando no canto esquerdo, tirando tinta do gol. Logo depois, o camisa 10 fez outro bom cruzamento, dessa vez para Léo Gamalho. O centroavante se esticou para chutar, mas finalizou para fora.

A insistência deu certo. Camutanga aproveitou boa cobrança de escanteio de Osvaldo, que havia acabado de entrar no jogo, e cabeceou para o fundo da rede: 1x0, aos 14 minutos.

Depois de sofrer o gol, o Sergipe começou a ficar mais ofensivo, pressionando a saída de bola do Vitória. Aos 26, veio o gol de empate, com direito a lei do ex. Ronan, em seu primeiro toque na bola, ajeitou na entrada da área e chutou no canto direito de Lucas Arcanjo, deixando tudo igual no Batistão.

Aos 37, veio a virada. Braga recebeu cruzamento, subiu sozinho entre os defensores do Vitória e cabeceou forte, assinalando o 2x1 para o Gipão. No fim, o mandante viu Braga levar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Mas não deu nem tempo do Vitória tentar aproveitar a vantagem numérica: na sequência, Tréllez deu cotovelada em Diego Aragão e recebeu o cartão vermelho direto.

FICHA TÉCNICA

Sergipe 2x1 Vitória - 3ª rodada da Copa do Nordeste

Sergipe: Dida, Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Ian (Ronan); Diego Aragão, Magno (Miguel), Wescley e Fabiano (Danielzinho); Igor Bahia (Pedro Henrique) e Afonso (Braga). Técnico: Rafael Jaques;

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, João Victor e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres (Gegê); Nicolás Dibble (Eduardo), Léo Gamalho (Tréllez) e Thiago Lopes (Osvaldo). Técnico: Léo Condé.

Local: estádio Batistão, em Aracaju

Gols: Camutanga, aos 14 minutos, Ronan, aos 26 minutos, Braga, aos 37 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Igor Bahia, Magno e Dida, do Sergipe; Camutanga, Léo Gomes, Dibble e Railan, do Vitória;

Cartão vermelho: Braga, do Sergipe; Tréllez, do Vitória;

Arbitragem: Leo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Anderson da Silva Rodrigues (trio do Ceará)