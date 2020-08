Com Leo Dias, Jovem Pan Salvador divulga nova programação

A Jovem Pan Salvador traz, a partir da próxima segunda-feira (31), novidades para a sua programação. O polêmico jornalista Leo Dias entra para o time de comunicadores da Jovem Pan e promete dar o que falar com seu noticiário quente sobre as celebridades.

Ao lado de Ligia Dantas, Leo vai apresentar o programa To Na Pan, de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao meio dia, que continua na internet até as 12h30, através do PanFlix.

Leo Dias é um dos comunicadores mais conhecidos do país. Já passou pelo ‘Jornal Extra’, ‘O Dia’, ‘Uol’, ‘SBT’, ‘RedeTV’ e ‘Metrópoles’, e é figura carimbada no noticiário de celebridades ao se comentar temas polêmicos e revelar flagras e intimidades de artistas nunca antes noticiado.

Segundo a Jovem Pan, a dinâmica na rádio não vai ser diferente. A nova atração será voltada para o mundo das celebridades e, segundo Leo Dias, nomes como Larissa Manoela, Luisa Sonza, Zé Felipe, a YouTuber Virgínia, Mayra Cardi, Lexa, o DJ Pedro Sampaio, Luan Santana e Carlinhos Maia já estão confirmados na primeira semana do programa.

Além disso, a Jovem Pan Salvador (91,3 FM) oferta uma programação recheada de novidades, com novos quadros e muita interatividade com o ouvinte baiano.

Ao comando do apresentador Big Jhon, de segunda a sexta, tem além de música, bom humor e muita informação. Tudo isso com o ouvinte podendo participar da programação através de pedidos musicais, enquetes e promoções semanais.