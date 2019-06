Com lesão, baiana Fabiana é cortada da seleção brasileira

Uma das duas jogadoras baianas convocadas para servir á seleção brasileira na Copa do Mundo da França, que começa nessa sexta-feira (7), a lateral-direita Fabiana Simões foi cortada nesta segunda-feira (3). Fabi sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e não vai conseguir se recuperar a tempo para disputar a competição.

"A atleta foi submetida a um exame de imagem, no qual foi diagnosticado lesão do músculo semitendinoso, classificação grau 1, sem tempo hábil de recuperação para a disputa da Copa do Mundo da França. A comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina lamenta a lesão de Fabiana e deseja plena recuperação", diz o comunicado da CBF.

Fabiana, de 29 anos, iria para sua terceira Copa do Mundo e se machucou no treinamento do domingo (2). Ela será substituída por Poliana, do São José-SP, que vai se juntar à seleção brasileira em Grenoble, na França, onde a equipe estreia no Mundial, contra a Jamaica, no domingo (9), às 10h30.

Marta

Já a atacante Marta segue com a seleção brasileira. Ela também foi submetida a um exame de imagem para ver como está a cicatrização da lesão na coxa esquerda. O resultado foi considerado bom pelo departamento médico. Marta começará nessa terça-feira (3) a transição para o campo, mas ainda ficará fazendo fisioterapia e exercícios de fortalecimento.