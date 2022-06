Com lesão ligamentar, Iury desfalca Vitória contra o Altos-PI

O técnico João Burse comandou na tarde desta quarta-feira (22) sua segunda sessão de treino completa no comando do Vitória. Burse não contou com a participação do lateral-direito Iury, que sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e desfalca o Leão na partida contra o Altos-PI, que acontece neste sábado (25), às 19h, pela 12ª rodada da Série C.

O substituto será Alemão, que retorna o time titular após ficar de fora da partida contra o Botafogo-SP no último fim de semana, por conta de suspensão. O clube informou que Iury segue em tratamento da lesão, mas ainda não há previsão de retorno.

A atividade contou ainda com a presença da imprensa no CT Manoel Pontes Tanajura. Na primeira parte do treino, essa aberta para os jornalistas, João Burse trabalhou jogadas ofensivas, com finalizações, bolas aéreas e triangulações. Nesse momento o grupo foi dividido em duas partes, para o treino de bolas paradas comandado pelo auxiliar técnico fixo do Vitória, Ricardo Amadeu. Os dois grupos passaram por todas as atividades.

A presença dos jornalistas, inclusive, foi tema na sua coletiva de apresentação. Ao ser questionado, Burse reforçou que não vê problema em ser acompanhado pelos profissionais em boa parte dos seus treinamentos.

Eu, como treinador, não vejo problema nisso, não sei em relação à diretoria. Na véspera, quando eu faço jogadas ensaiadas, é uma coisa que se tiver imprensa também eu só peço para não filmar tudo. Mas não tenho problema nenhum em relação a abrir o treino, eu acho que é até importante justamente para acompanhar, ver o que a gente está fazendo diariamente para depois poder dar uma opinião com mais embasamento.

Já na segunda parte do treinamento, que foi fechada para a imprensa, o técnico João Burse já trabalhou com a possível equipe titular desenhada em campo. Daqui até a viagem para Teresina, no Piauí, o treinador ainda terá mais duas sessões de treinamento. Uma na quinta-feira pela manhã e outra na sexta de tarde.