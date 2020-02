Com lesão na coxa esquerda, Dembélé precisará ser operado

O Barcelona informou nesta quinta-feira (6) que o atacante Ousmane Dembélé precisará passar por uma cirurgia. Com ruptura do tendão do bíceps femoral da coxa direita, o jogador será operado na próxima terça-feira (11), em uma clínica em Turku, na Finlândia. De acordo com o clube, só depois do procedimento que será possível dar um prazo para retorno.

Este é o nono problema muscular do atleta, de 22 anos, desde que chegou ao time, em agosto de 2017. Ao todo, ficou de fora em 63 partidas oficiais. Pela temporada atual, sofreu com 4 lesões, só jogando em 9 duelos - e marcando apenas um gol.

Além de Dembélé, o Barça tem no departamento médico o atacante Luis Suárez, que precisou passar por cirurgia no joelho direito e ficará afastado por quatro meses. Apesar da janela de transferências estar fechada, o clube catalão ainda poderá contratar um reforço - mas precisará cumprir uma série de requisitos.