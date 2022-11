Com lesão no quadril, Alex Sandro será desfalque contra Camarões

Se a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Catar passou sem grandes sustos e preocupações, o início do Mundial apresentou um cenário bem diferente. Além das lesões de Neymar e Danilo, que devem manter os titulares afastados do time até as oitavas de final - se a recuperação for positiva - o técnico Tite tem mais uma má notícia: Alex Sandro, também titular, sentiu um incômodo no quadril e não enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2).

O lateral esquerdo precisou ser substituído na partida diante da Suíça, já aos 40 minutos da segunda etapa, e o médico da seleção Rodrigo Lasmar confirmou que foi feita uma reavaliação em Alex Sandro na manhã desta terça-feira (29) e foi constatada a lesão muscular no lado esquerdo do quadril.

"Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes", explicou Lasmar.

Ao fim da partida contra a Suíça, o lateral chegou a minimizar a situação e tranquilizou afirmando que tratava-se apenas de um cansaço: "Está tudo bem, tudo certo. Senti um cansaço a mais, o treinador me trocou e o Alex Telles entrou muito bem. Espero estar 100% no próximo jogo".

Agora, com a lesão confirmada, o titular diante de Camarões será Alex Telles, lateral do Sevilla, da Espanha. Alex Sandro segue em tratamento no hotel da seleção em Doha e também está fora das próximas sessões de treinamento. O status da lesão do jogador seguirá sendo atualizada pelo departamento médico do Brasil.

Com isso, são três titulares fora da partida contra Camarões. Neymar não tem substituto definido e o treinador deve fazer novos testes na partida que fecha a primeira fase, enquanto na lateral direta existe a dúvida se Militão será mantido improvisado ou se Tite dará minutos a Daniel Alves na posição.