Com letras divertidas e muita cadência, Genival Lacerda marcou gerações

Carisma, irreverência e alegria são marcas de seu Vavá, apelido carinhoso atribuído ao cantor Genival Lacerda por seus admiradores. O forrozeiro paraibano que morreu aos 89 anos em decorrência da covid-19, nesta quinta-feira (7), eternizou com bom humor letras que habitam a memória afetiva da infância de muita gente. Basta lembrar do sucesso Severina Xique-Xique e seu verso “ele tá de olho é na butique dela”, ou das letras De Quem é Esse Jegue e Radinho de Pilha.

O artista, que estava internado desde o dia 30 de novembro, em Recife, deixou dez filhos, netos e bisnetos, além uma carreira com 64 anos de dedicação ao forró. A prefeitura de Campina Grande, cidade natal onde Genival foi sepultado, decretou luto oficial de três dias diante da perda. Nas redes sociais, artistas e fãs lamentaram a morte do artista.

“Meu amado Genival Lacerda partiu. O primeiro show que fui na minha vida foi o dele. Eu era muito pequena e meu pai nos levou a uma festa na cidade de Capim Grosso”, recordou a cantora Ivete Sangalo no Instagram. “Fiquei encantada com o carisma e a alegria dele. Suingava na voz como poucos. Cantamos juntos no Carnaval. Fiz questão de tê-lo comigo como forma de agradecer por tudo e toda a inspiração”, lembra Ivete, na legenda do vídeo em que os dois estão cantando juntos.

Em vários shows, Ivete costumava cantar O Chevette da Menina, um dos hits de Genival, logo rebatizado de O Chevette da Ivete. Em 2010 , ele fizeram um divertido dueto para contar a história da moça ingênua que teve o carro esculhambado em menos de uma semana.



As letras de duplo sentido e o molejo que só ele tinha também foram destacados por artistas que o admiravam. “Genival trazia a alegria da criança, a malícia do povo nordestino, trazia uma graça própria com o seu colorido”, destacou Fafá de Belém, no programa Encontro. “"Essa é a imagem que fica pra mim de Genival Lacerda. Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil. (...) Que descanse em paz”, escreveu o cantor Marcelo D2 no Twitter.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também lamentou a perda. “Um artista que marcou presença em nossas vidas com toda a sua alegria e irreverência. Nós, nordestinos, principalmente os que nasceram em cidades do interior, como é o meu caso, temos uma gratidão imensa a Genival Lacerda, que na hierarquia da música brasileira ocupava um dos postos mais altos, ao lado de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca”, disse.

Cômico

Nascido em Campina Grande, Genival se mudou para Pernambuco na década de 50, onde gravou seu primeiro disco de 78 rotações, em 1955, que inclui o sucesso Coco de 56. Quando morou no Rio de Janeiro, durante o auge da popularidade do forró no Sudeste, Genival conviveu com outros nomes importantes para o gênero, como os já citados Dominguinhos (1941-2013) e Luiz Gonzaga (1912-1989), além de Marinês (1935-2007) e Jackson do Pandeiro (1919-1982).

Com este, teve uma relação próxima: a irmã de Jackson, Severina, foi casada com um irmão de Genival. E foi seu concunhado que o incentivou a ir até o Rio, onde trabalhou em casas de forró e chegou a gravar um LP. Ao longo da carreira, lançou 70 discos cheios de humor e duplo sentido.

Em 1975, veio o famoso verso “ele tá de olho é na butique dela”, da música Severina Xique Xique, que vendeu mais de 800 mil cópias. Depois veio Radinho de Pilha, com o refrão “ela deu o rádio e não me disse nada”. Já em 2016, lançou o clipe da música Me Dê o Seu Wi-Fi, cujo refrão irreverente diz “Eu digito, boto a senha e não vejo nada demais”.

De veia cômica, Genival contracenou com o ator Lúcio Mauro, na década de 1970, e do programa de comédia em que os dois participaram, surgiu o LP As Trapalhadas de Cazuza e seu Barbalho. “Ele fez uma revolução estética, do amor ao humor em sua atuação artística. Dono de uma divisão do cantar Jackson-do-Pandeiriana, conquistou a alma do país”, destacou o produtor artístico Andrezão Simões, no Instagram. “Saudade da sua personagem irônica, debochada, crítica, simples e da mais alta qualidade artística”, elogiou.

Com a cantora Ivete Sangalo no Carnaval de 2012, no Campo Grande (Foto: Robson Mendes/Arquivo CORREIO) Genival com o ídolo Luiz Gonzaga e com o amigo Jorge de Altinho (Arquivo CORREIO) Eu sou Assim, de 1969. No início da carreira Genival cantava coco As Riquezas do Brasil (1980), que traz o sucesso Acabou o Gás Ripa na Chulipa (1989) teve arranjos de Sivuca Negócio da China (1990) emplacou o xote Vou de Golzinho

Jeca pop

Andrezão também destacou, em seu texto, a importância da obra de Genival. “O Jeca um tanto quanto Mazaroppi de ser provocava um sorriso no mais rígido coração”, enquanto que Americanizado “é uma crítica ao imperialismo estadunidense”. Já “De Quem é Esse Jegue, O Rock do Jegue é a síntese do criador pop, que sempre transcendeu suas fronteiras”. “Genival é uma geração que inspirou orgulho e dignidade ao ser nordestino, em qualquer lugar do país, principalmente em SP”, elogiou.

Seu último DVD ao vivo foi gravado em 2019, no Teatro Boa Vista, em Recife, com participação de artistas como Waldonys, Caju e Castanha, Flávio Leandro, Jorge de Altinho, Nando Cordel e João Lacerda, filho de Genival. Com o nome Minha Estrada, o show passeou por músicas conhecidas de Genival e no dia 13 de dezembro, aniversário de Luiz Gonzaga, foi feito o lançamento da primeira música.

Ontem, estava prevista a divulgação de mais uma canção, Galeguim do Zói Azu, que contou com participação do humorista Zé Lezin. O paraibano subiu de surpresa no palco e, com humor, tirou satisfação sobre as músicas de Genival. Apesar da morte do cantor, o lançamento está mantido. “O artista faleceu, mas a obra dele vai ficar”, afirmou a assessora da família. Ao todo, são 15 músicas, com um lançamento por mês pelas plataformas digitais.

Fazedor de hits

Severina Xique-Xique

Quem não conhece

Severina Xique-xique

Que butou uma butique para a vida melhorar?

Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela

Passa o dia na esquina, fazendo aceno para ela

Ele tá de olho

É na butique dela

Ele tá de olho

É na butique dela

Radinho de Pilha

Mas ela deu o rádio

Ela deu o rádio e nem me disse nada, ela deu o rádio

Ela deu, sim, foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça

O rádio que eu comprei e lhe presenteei

Mate o Veio

Pra mulher de hoje tudo é simples e normal

Quando sai na rua faz o homem passar mal

De vestido justo e lascadinho de lado

de meia soquete deixa o cabra arrepiado

Mata o veio

Quem Dera

Quem dera ter você de novo

De novo, chegando

Quem dera ter você agora

De novo, me amando

Gostoso era o tempo de lua na beira do mar

Cafuné na rede, um chamego daqui, um chamego de lá

O Chevette da Menina

Coitadinha da Ivete

Facilitou, estragaram seu Chevette

Mas coitadinho da Ivete

Em menos de uma semana estragaram seu Chevette