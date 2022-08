Com leucemia, Susana Vieira é internada para tratar sequelas da covid-19 no pulmão

A atriz Susana Vieira deu um susto nos fãs e amigos ao revelar que estava internada em um hospital de Copacabana, no Rio de Janeiro. A famosa teve de ser levada para uma CTI (Centro de Terapia Intensivo) para tratar das sequelas da covid-19, que resultou em problemas no pulmão. Ela testou positivo para o vírus no dia 12 de julho.

A artista foi diagnosticada, em 2015, com um tipo de leucemia (LLC – Leucemia Linfocítica Crônica), e está recebendo medicação intravenosa. Apesar do susto, Suzana tranquilizou os fãs.

“Estou bem. A covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa", disse.