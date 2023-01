Com licitação de até R$ 800 mil, embarcações serão afundadas na Baía de Todos-os-Santos

Uma licitação no valor aproximado de R$ 800 mil, destinada para o afundamento assistido, na Baía de Todos os Santos, do ferry-boat Juracy Magalhães, pertencente ao governo do estado, e do casco do navio-varredor Anhatomirim, cedido pela Marinha do Brasil, será lançada até a primeira semana de fevereiro pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). A informação foi dada pelo secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar.

"Garanto que fazemos a licitação agora em janeiro ou, no mais tardar, na primeira semana de fevereiro. Uma das embarcações é nossa, é da antiga companhia de navegação baiana, e a outra foi doada pela Marinha. É um processo bastante complexo", disse o secretário.

O valor de mercado, segundo a Setur-BA, atualmente, é de R$800 mil. Apesar de ser um gasto esperado, a pasta afirma que, se houver concorrência, os valores podem diminuir.

Segundo Maurício Bacelar, a empresa ficará encarregada de fazer todo o trabalho de limpeza do navio para evitar qualquer possível poluição, além de realizar a operação de engenharia de afundar o navio de modo que ele fique assentado em pé, no fundo do mar. "Demanda todo um estudo, por isso ainda não conseguimos licitar", complementou.

Inicialmente, o afundamento das embarcações estava previsto para acontecer até o final do ano passado, a fim de torná-las recifes artificiais, proporcionar o desenvolvimento do habitat marinho no local e incentivar o turismo de mergulho na região. O anúncio havia sido feito pelo secretário de Turismo na cerimônia de assinatura do termo de doação do Anhatomirim pela Marinha, em abril de 2022.

Em 2020, o ferry Agenor Gordilho e o rebocador Vega passaram pelo processo de afundamento. No fundo da baía, ainda se destacam três embarcações de naufrágios históricos: Galeão Sacramento (1668), Vapor Maraldi (1875) e Clipper Backdader (1905).