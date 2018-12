Com mais de 20 horas de música, Festival de Verão recebeu 40 mil pessoas

Com dois dias de muita festa e agitação, o Festival de Verão Salvador (FV 2018) completou 20 anos neste final de semana (8 e 9/12). Foram mais de 20 horas de música na Arena Fonte Nova, que recebeu cerca de 40 mil pessoas para o megaevento.

A mistura de ritmos foi um dos destaques da 20ª edição do FV 18, que contou com grandes nomes da música brasileira e internacional. Teve axé, funk, forró, pagode, pop, rap, reggae e eletrônica. Além disso, a estrutura da festa foi bastante elogiada pelo público - fruto de um forte planejamento da produtora iContent, realizadora do evento.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

"A avaliação que fazemos do evento é super positiva. Tivemos diversos estilos musicais, em dois dias de festa segmentados. As novidades no palco, incluindo a cenografia, o som e a luz, fizeram com que a experiência do público ficasse ainda mais sensorial", ressalta o gerente-executivo da iContent, Estácio Gonzaga.

Mais de 30 mil toneladas de equipamento foi usada em todos os espaços - investimento que foi perceptível ao público. "Adorei o evento. Amei o show de Anitta, de Natiruts e o de Inner Circle. Achei bastante organizado e o espaço muito bem distribuído", opinou a médica Dandara Moreira, 25 anos, que foi com as amigas curtir o FV.

Quem também curtiu bastante foi a estudante Tamires Gonçalves, 27, que chegou cedo domingo para ver a ídola Ivete Sangalo. "Amei a batida da nova música, que é a cara do Carnaval. Tinha tempo que ela não lançava algo assim", opinou.

Tecnologia de ponta

Além de um telão de quase 600m² de LED, a estrutura teve 60 metros de largura, 20 metros de altura e contou com 84 caixas de som de alta potência e 38 com subwoofer, responsável pelos graves. Posicionado na lateral do estádio, o palco veio repaginado e chamou atenção - em cada apresentação, imagens e desenhos coloridos diferentes estavam associados com a transmissão amplificada da imagem dos artistas.

"Queríamos justamente que o palco falasse e que não fosse uma coisa óbvia. A ideia era que a pessoa chegasse no festival e fosse transportada para uma realidade diferente”, afirma o arquiteto Giuseppe Mazzoni, responsável pela estrutura, iluminação e cenografia da festa.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

Para que toda essa realidade paralela seja possível, a organização do FV 18 contou com uma potência de luz de 500 kilowatts e 400 kilowatts de LED e com mais de mil pessoas que fizeram parte da estrutura do evento. "Além disso, continuamos com os três espaços diferenciados, com ativação de patrocinadores que geraram experiência ao público, apresentação de bandas locais que venceram o concurso, DJs e, é claro, grandes artistas. Todos os shows foram bem elogiados", completa Gonzaga. Segundo ele, ainda não há nada confirmado para a próxima edição, "mas a ideia é ampliar e melhorar cada ano mais".

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Atrações

O primeiro dia de festa foi marcado por uma apresentação dançante e cheia de hits da cantora carioca Anitta e por grandes nomes do reagge, com um show marcante do cantor marfinense Alpha Blondy - que teve participação do Olodum - e da banda jamaicana Inner Circle, além de Planet Hemp, Natiruts, Nação Zumbi e Rael.

Planet Hemp foi a última atração do primeiro dia do Festival de Verão

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Anitta dançou muito

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Já o domingo (9) de FV 18 teve atrações bombadas nas paradas de música - Alok, Aviões, Safadão, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima - e a rainha da festa, Ivete Sangalo - única atração que esteve em todas edições do evento.