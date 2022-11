Com mais de 20 show gratuitos, Festival de Cultura Popular começa nesta sexta-feira (25) no Centro Histórico

Nem só de Copa vivem os festejos de Salvador. O Festival de Cultura Popular chega às ruas, praças e largos do Centro Histórico nesta sexta-feira (25) e segue até o domingo (27) para colocar o público em contato com toda riqueza cultural do Recôncavo Baiano. Serão 22 atrações artísticas de Salvador, Santo Amaro, Acupe, Maragogipe, São Félix, São Bartolomeu, Saubara, São Brás e Maracangalha que reunirão elementos de arte, dança, música, artesanato e culinária. O evento é gratuito e não exige ingressos.

O festival conta com mais de 20 shows ao longo dos três dias. Com participação de 500 profissionais, a estrutura dispõe de um palco montado no Cruzeiro do São Francisco para apresentação de bandas e rodas de capoeira da Associação de Capoeira Mestre Bimba.

Também haverá cortejo com a Banda Didá, Filhos de Gandhy e Pierrot de Plataforma - confira programação completa na lista abaixo. Artistas como Lindro Amor, Nego Fugido, Caretas do Acupe, Mascarados de Maragogipe, Bumba Meu Boi, Burrinha, Charanga de São Félix e Chegança de Saubara também se apresentam.

Nascido em Santo Amaro, no Recôncavo, o cantor Roberto Mendes é uma das atrações mais esperadas para o sábado e será responsável pelo encerramento do festival no dia. Intérprete de “Só se vê na Bahia”, ele enfatiza que o evento é importante para que turistas e moradores de Salvador conheçam manifestações culturais para além da capital.

“Minha obra artística é muito vinculada às tradições da minha terra. Não me sinto nem baiano, nem brasileiro, sou santo-amarense. Nem experimento comida de outra cultura para não saborear o tempero de outra cultura”, garante o cantor e compositor.

Ainda no Cruzeiro do São Francisco, a tradicional Feira da Sé reunirá 50 expositores. Visitantes terão acesso a produtos de artesanato, objetos utilitários e comidas típicas do interior da Bahia a partir das 10h da sexta-feira (25). Peças da ceramista Dona Cadu, máscaras produzidas por artesãs e artesãos de Maragojipinho, um dos maiores polos cerâmicos do estado, e trabalhos de tecelagem também estarão à venda.

A proposta de conhecer uma nova cultura é o que mais chamou a atenção da estudante de produção cultural Ana Carol Branco, 20. A jovem é carioca, mas mora há três anos em Salvador e aproveita festivais culturais para ter contato com artes que ainda não conhecia.

"Tenho muito interesse nas formas tradicionais de artesanato, em conhecer um pouco do Recôncavo Baiano. Parece extremamente interessante. [Até porque] eu trabalho primariamente com crochê, faço costura, bordado, bijuteria, até sabão", brinca a estudante.





Variados produtos de artesanato serão apresentados na Feira Foto: Divulgação



Outro quesito cuja Bahia é rica é a gastronomia. Para valorizar a culinária regional, o Festival de Cultura Popular fará a rota gastronômica Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo, com cardápio especial de culinária típica com 14 restaurantes e bares da região do Centro Histórico. Pratos como escondidinho de camarão com queijo gratinado, maniçoba, moqueca mista, bobó de camarão e tapioca de carne do sol estarão nos menus de estabelecimentos da região. Os valores dos pratos especiais variam entre R$ 27,00 e R$ 98,00.

Para tornar a visita mais segura e econômica, quem for de carro ao Festival de Cultura Popular encontrará vagas nos estacionamentos Delta Parking, cobradas com taxa única de R$ 16 por dia. Os selinhos que garantem a promoção serão disponibilizados nos restaurantes que participam do festival com o Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo e na Feira da Sé.

Organização

O projeto tem como principal objetivo preservar e destacar grupos de Cultura Popular da Bahia, ou seja, ser amostragem das culturas do interior do estado, explica a diretora executiva do Instituto ACM, Claudia Vaz. A fundação é uma das organizadoras do projeto. Segundo Claudia, a proposta é que nos próximos anos o Festival de Cultura Popular continue e traga destaque para outras regiões da Bahia, como o Norte, Oeste e Extremo-Sul.

“É contudo muito rico para turistas e visitantes, além do impacto econômico com artesãos que estão vindo e sendo remunerados para fazer apresentações. Espero que consigamos despertar em outras pessoas o desejo [do conhecimento]. O festival é forma de educar, se voltar para nossa cultura”, salienta.



Irmandade da Boa Morte e Baianas do Acarajé são homenageadas

Uma cerimônia religiosa irá comemorar os dez anos de reconhecimento do ofício das Baianas do Acarajé como Patrimônio Imaterial da Bahia, às 16h desta sexta-feira (25), na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A data também marca o Dia Nacional da Baiana de Acarajé.

As senhoras da Irmandade da Boa Morte, associação formada por mulheres negras descendentes de escravizados, e membros da Irmandade do Rosário dos Pretos estarão ao lado das baianas nas homenagens do Festival de Cultura Popular.

O afoxé Filhos de Gandhy fará um cortejo pelas ruas do Pelourinho antes e depois da missa para receber os convidados. Vale lembrar que todo evento é aberto ao público, inclusive a cerimônia religiosa.

O Festival de Cultura Popular é uma realização do Instituto ACM – Ação, Cidadania e Memória, com produção da Canjerê Produções, apoio da ACELEN, Rede Bahia, Correio, ACHE – Associação dos Empreendedores do Centro Histórico e apoio institucional da Prefeitura de Salvador.



Revalidação do ofício das baianas como patrimônio cultural vai sair em 7 de dezembro Foto: Divulgação



Confira a programação:



Dia 25.11 – Sexta-feira

10h - Abertura – Cortejo com a Banda Didá – saindo do Largo do Cruzeiro do São Francisco e percorrendo as ruas do Pelourinho.

10h – Abertura – Feira da Sé – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

16h – Cortejo com os Filhos de Gandhy – 16h – saindo do Largo do Cruzeiro do São Francisco e recebendo na Igreja do Rosário dos Pretos os membros da Irmandade, as senhoras da Irmandade da Boa Morte e as Baianas de Acarajé. Logo em seguida será realizada a missa solene presidida pelo padre Lázaro Muniz. Após a missa todos seguem em cortejo para o Cruzeiro do São Francisco, entoando o Hino ao Senhor do Bonfim.



Dia 26.11 – Sábado

10h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Pierrot de Plataforma, de Salvador.

10h – Abertura – Feira da Sé – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

10h30 – Apresentação de Maculelê e Puxada de Rede de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

11h30 - Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Lindro Amor, de Santo Amaro.

12h – Apresentação do Samba Filhos de Cadú, de São Félix, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

14h - Roda de Capoeira com a Associação de Capoeira Mestre Bimba, no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

15h - Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Nego Fugido, de Acupe, Santo Amaro.

15h30 – Apresentação do Samba Chula de São Brás, de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

16h30 - Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Caretas do Acupe, Santo Amaro.

17h – Apresentação do Samba de Roda João do Boi, de Santo Amaro, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

18h – Show de Roberto Mendes, no palco do Cruzeiro do São Francisco.



Dia 27.11 – Domingo

10h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com Mascarados de Maragogipe.

10h30 – Apresentação do Samba de Maragogó, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

11h – Caminho da Comida Afetiva do Recôncavo – roteiro gastronômico dos bares e restaurantes que estarão abertos a partir deste horário.

11h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com o Bumba Meu Boi e a Burrinha de São Bartolomeu.

12h – Apresentação do Samba de Maracangalha, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

14h - Roda de Capoeira com a Associação de Capoeira Mestre Bimba – Largo do Cruzeiro do São Francisco.

15h – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com a Charanga de São Félix.

15h30 – Apresentação da quadrilha Forró Asa Branca, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

16h30 – Cortejo pelas ruas do Pelourinho com a Chegança de Saubara.

17h – Apresentação do Samba de Dona Nicinha, no palco do Cruzeiro do São Francisco.

Encerramento do Festival de Cultura Popular.





