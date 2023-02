Com mais de 60 atrações, confira quem vai tocar no Carnaval dos bairros

O Carnaval de Salvador se concentra sempre na Barra / Ondina, Campo Grande e Pelourinho, com grandes atrações, trios, blocos e pipocas. Mas para aqueles que não querem sair dos seus bairros, seja por locomoção ou porque preferem curtir junto com a família perto de casa, a prefeitura da capital baiana anunciou os nomes das bandas e cantores que irão tocar no Carnaval dos bairros.

O anúncio foi realizado nesta terça-feira (7) pelo prefeito Bruno Reis em evento realizado no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Serão mais de 60 atrações espalhadas por vários bairros de Salvador. Confira abaixo a lista completa:

Boca do Rio

Juan e Rafael

Nêssa

Buck Jones

Carla Cristina

Marcio Mello

Larissa Gomes

TH

Sarajane

Diamba

Ayla Menezes

Danniel Vieira

Lincoln

Simples Assim

Carlos Pitta

Isac Gomes

Quabales

Psirico

Diego Moraes

Ana Catarina

O Poeta

Itapuã

Márcia Freire

Mambolada

Patrulha do Samba

Pegadeira

La Furia

Filomena

Ganhadeiras de Itapuã

Kart Love

Fantasmão

Zefa Di Zeca

Thiago Brava

Beto Barbosa

Zé Paulo

Carlos Pitta

Sarajane

Afrodisíaco

Cajazeiras

Patrulha do Samba

A Dama

Kart Love

Mambolada

Carla Cristina

Igor Kannario

Danniel Vieira

Targino Gondim

Isac Gomes

Afrodisíaco

Chicafé

Guga Meyra

Pau da Lima

Story Paredão

Somos Cinco

Selakuatro

Pinotte

Batata

Marrom Society

O Erótico

Banda Miskuta

Raça Pura

Rodrigão

Black Style

Legião do Samba

U Tal do Xote

MR Galiza

Vitinho do Forró

Plataforma

Juan e Rafael

Melaço de Cana

Jorge Zarath

Legião do Samba

Val Macambira

Raça Pura

Wil Carvalho

Buck Jones

Check Matte

Pegadeira

Estilo Candeal

Story Paredão

Liberdade

Pedro Libe

Lincoln

Wil Carvalho

O Poeta

Patrulha do Samba

Ana Catarina

Catia Guimma

Carlos Pitta

Danniel Vieira

Zé Paulo

La Furia

Isac Gomes

MR Galiza

Periperi