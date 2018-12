Com Mano Brown, Cleo lança clipe sensual de Melhor Que Eu

Cleo lançou na noite desta quinta-feira (29) o clipe da música Melhor Que Eu, com participação do rapper Mano Brown. Em quarto clipe da carreira, a cantora e o líder dos Racionais MC's são um casal com problemas no relacionamento. Bastante sensual, a música tem trechos como “Quem faz melhor, beija melhor, senta melhor que eu, quem?”.

O trabalho foi gravado no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Toda a história se passa dentro de um imóvel simples. O vídeo abusa do close e da pegação entre os dois. Apesar de atuar em todo o clipe, Mano Brown não tem participação na música. Em entrevista à revista Rolling Stone, a cantora revelou que já conversa com Mano Brown para lançarem single juntos.

"Eu to muito feliz com a repercussão do clipe, acompanhando todos os comentários e a gente está no sexto do YouTube, em menos de um dia", disse Cleo nos stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (30). A cantora também postou uma série de trechos no seu feed, onde agradeceu a disposição e generosidade de Mano Brown em participar da gravação. "Obrigada, Mano Brown pela generosidade e disposição! Você não sabe o que é ter você, um ídolo pessoal que tantas vezes me inspirou com a sua trajetória e com a sua arte, participando de um trabalho artístico meu. De Raio X do Brasil a Boogie Naipe eu te acompanho, te admiro e vibro com cada superação e reinvenção. E, agora, em Melhro Que Eu pide ter um pouco da tua energia, beleza e talento iluminando o clipe. Não dá pra dizer "obrigada", tem que inventar outra palavra! FODA DEMAIS", escreveu.

O clipe, no entanto, dividiu opiniões na internet. Enquanto uma porção de pessoas elogiou o trabalho de Cleo e a parabenizou por ter alguém como Brown em seu vídeo, outra porção ficou confusa ao ver o líder do Racionais MC's como ator, nesse contexto. Mano Brown divulgou a participação no clipe em um storie do Instagram.

Cleo está no ar atualmente na novela das 19h, O Tempo Não Para, como a vilã Betina. Atriz desde 2003, Cleo iniciou carreira como cantora em março deste ano e já lançou dois EPs, Jungle Kid e Melhor Que Eu.