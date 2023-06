Com Marcos Victor em campo, Bahia volta aos treinos após folga

Depois de três dias de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Palmeiras. A partida pela 11ª rodada do Brasileirão será disputada no próximo dia 21, às 21h30, na Fonte Nova.

Na manhã desta quarta-feira (14), os atletas se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo. Na primeira parte do dia o trabalho foi na academia. Logo depois, o elenco seguiu para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um treino técnico com foco na posse de bola e troca de passes.

O atacante Everaldo, que sofreu um acidente de carro antes de chegar ao CT, passou por exames e participou normalmente do treino com os companheiros. Ele sofreu escoriações leves.

Quem também participou da atividade foi o zagueiro Marcos Victor. Recuperado da lesão no joelho, ele treinou normalmente e está cada vez mais perto do retorno.

Já o zagueiro Raul Gustavo, os laterais Chávez e Matheus Bahia, o volante Yago, e os atacantes Ademir, Biel e Jacaré realizaram tratamento na academia e fisioterapia.

Com apenas nove pontos em dez jogos, o Bahia vive situação delicada no Brasileirão e precisa de uma recuperação. A equipe está na 15ª colocação, com um ponto a mais do que o Goiás, primeiro clube na zona de rebaixamento. Para piorar, o tricolor amarga um jejum de oito jogos sem vencer entre Série A e Copa do Brasil.