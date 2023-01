Com Marta de volta, seleção feminina é convocada por Pia Sundhage

A presença da camisa dez Marta, em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, é a grande novidade da lista de convocados da técnica Pia Sundhage para a seleção brasileira feminina que vai disputar o Torneio She Believes, em fevereiro, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (31), na sede da CBF, no Rio.

"Marta está pronta quando falamos da parte física. Em relação ao jogo, nem tanto, mas nós vamos sentir isso. Estou muito feliz porque ela é como um modelo quando falamos de técnica e de leitura de jogo. Ela vai participar dos três amistosos, mas temos de lembrar que ela não entra em campo há alguns meses", disse a treinadora.

Marta sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo e foi submetida a uma cirurgia em março do ano passado. Além da presença da camisa dez, as outras novidades da lista ficam por conta da zagueira Rafaelle, a lateral Yasmim, a meia Júlia Bianchi e as atacantes Marta e Nycole Raysla.

A competição será disputada entre os dias 16 e 22 de fevereiro e o torneio vai servir de preparação para a disputa da Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer entre os meses de julho e agosto deste ano na Austrália e Nova Zelândia.

O Brasil faz sua estreia no She Believes Cup contra o Japão no dia 16, em Orlando. Três dias depois, o time volta a campo para enfrentar o Canadá em Nashville. O último dos três compromissos é contra os Estados Unidos, no dia 22, em Frisco.

Confira abaixo a lista das jogadoras convocadas:

Goleiras: Letícia Izidro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária).

Defensoras: Bruninha (NJ/NY), Tainara (Bayern); Rafaelle (Arsenal), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Tarciane (Corinthians), Yasmim (Corinthians), Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica), Julia Bianchi (Chicago Red Stars), Duda Sampaiio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF).

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid) e Marta (Orlando Pride).