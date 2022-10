Com Matheus Bahia em campo, tricolor inicia preparação para pegar o Guarani

Depois de amargar o empate em casa por 1x1 com o Vila Nova e não carimbar o acesso à primeira divisão, o Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o Guarani, na próxima sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, quando terá uma nova chance de subir para Série A.

Contra o Bugre, o técnico Eduardo Barroca será obrigado a fazer pelo menos uma mudança no time. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

É possível que o Bahia também mude no ataque. Artilheiro da equipe no Brasileirão com nove gols, Matheus Davó entrou bem contra o Vila Nova. Foi dele o gol de empate. O atacante ainda parou no travessão no que seria o tento do acesso. O bom desempenho pode render uma vaga entre os titulares.

Quem não tem presença confirmada na partida é o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele vivia a expectativa de ser relacionado contra o Vila Nova após iniciar os treinos com o elenco, mas voltou a sentir a lesão na coxa e não foi liberado pelo departamento médico.

Matheus Bahia será avaliado durante a semana. Nesta segunda-feira (24), ele participou normalmente do treino com os reservas. Caso ele não tenha condições, Luiz Henrique é a única opção de origem dentro do elenco principal.

Nesta segunda-feira (24), o tricolor começou o dia com um trabalho na academia. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Vila Nova foram para o campo e fizeram trabalhos físicos e técnicos com o auxiliar Felippe Capella.

Em outra parte do campo, o restante do elenco participou de um coletivo sob o comando do técnico Eduardo Barroca. O Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (25).