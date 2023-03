Com medo da Justiça, Michelle quer que Bolsonaro fique mais tempo nos EUA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem defendido a permanência do esposo, Jair Bolsonaro (PL), nos Estados Unidos. Informações de bastidores apontaram que o retorno do ex-presidente poderia ocorrer no início deste mês, mas não há confirmação. O político está naquele país há dois meses. Deixou o Brasil dois dias antes de finalizar seu mandato como presidente.

De acordo com Bela Megale, colunista de O Globo, a leitura de Michelle é de que o marido está em "risco" e deve ser "alvo da Justiça" tão logo retorne para casa, já diversas ações no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na Justiça comum citam o político. Michelle retornou dos EUA no final de janeiro.

Apesar de Michelle ter dito publicamente, no início do mês, que Jair Bolsonaro não teme a prisão, em conversas reservadas a ex-primeira-dama sinaliza que também tem receio de vê-lo atrás das grades, destaca a publicação.

Em conversa com o jornal americano Wall Street Journal, o próprio Bolsonaro já admitiu que vê risco de prisão em seu retorno ao Brasil. A cúpula do PL trabalha com a hipótese de retorno do ex-presidente ainda neste mês de março.

Recentemente, durante um discurso em uma igreja na Flórida, Bolsonaro reclamou do salário de R$ 33 mil que recebia na presidência da República. Ele afirmou que considera o valor baixo para o cargo.

"Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá para ser recompensado financeiramente", disse o político entre reclamações aos ministros escolhidos por Lula para compor a atual equipe de governo.

"Tem alguns lá que pelo amor de Deus! Eu vi uma ministra do Esporte falando esses dias. Eu disse assim: 'aluna da Dilma'. Entre outros ali, não tem como dar certo. Com todo respeito, é botar um de nós aqui, homens, para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai dar certo. Dirigir um outro carro, dirige. Mas de Fórmula 1 não dá."

Durante seu governo, Bolsonaro recebia o salário de R$ 30.934,70 bruto como presidente, além da aposentadoria como militar, o que totalizava R$ 42.880,19. Atualmente ele recebe R$ 35.223,66 pelos 28 anos em que atuou como deputado federal.