Com Messi, Argentina treina em Abu Dhabi para mais de 15 mil torcedores

Assim como o Brasil já iniciou sua preparação no período pré Copa do Mundo em Turim, na Itália, os rivais argentinos também já iniciaram os treinamentos para disputar o Mundial. O grupo está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e realizou na noite de segunda-feira (13) sua primeira sessão de treinos com a presença de mais de 15 mil torcedores das arquibancadas.

O clima de euforia para ver de perto o craque Lionel Messi e seus companheiros foi tão grande que ao menos dois torcedores chegaram a invadir o gramado do estádio estádio Al Nahyan enquanto o elenco fazia o aquecimento em uma roda de bobinho. Após as invasões policiamento foi reforçado e o treino não voltou a ser interrompido.

Messi chegou a Abu Dhabi na manhã de segunda-feira junto com os companheiros Ángel Di Maria e Leandro Paredes, que atuam na Juventus, da Itália. Até a noite de terça os 26 convocados da Albiceleste já estarão nos Emirados Árabes Unidos para completar a preparação.

Até o momento o treinador Lionel Scaloni já conta com a presença de Lionel Messi, Franco Armani, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Cuti Romero, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Nicolás González, Joaquín Correa e Paulo Dybala.

A seleção enfrenta os Emirados em amistoso marcado para quarta-feira (16), às 12h30 (horário de Brasília). A estreia dos hermanos na Copa é no dia 22, às 7h, diante da Arábia Saudita. O Grupo C ainda tem México e Polônia.